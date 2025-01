Honor Magic 7 RSR Porsche Design arriverà in Italia: ecco data e prezzo

Di recente il colosso cinese ha lanciato in Italia il suo ultimo top di gamma: ancora una volta siamo alle prese con un flagship stiloso e potente, ovviamente con un occhio puntato sulle migliorie fotografiche e sul trend del momento, l’AI. Tuttavia le novità non finiscono qui: Honor Magic 7 RSR Porsche Design è in dirittura d’arrivo anche in Italia (dopo il debutto in patria) e sappiamo già quanto costerà. Preparatevi, perché questa versione è un modello extra-lusso!

Honor Magic 7 RSR Porsche Design presto anche in Italia: svelata la data di presentazione e il prezzo del flagship di lusso

Per chi non lo sapesse, dopo la fine della collaborazione con Huawei, il marchio Porsche Design ha stretto una partnership con Honor (ufficializzata a dicembre 2023). Questa ha portato alla nascita di varie edizioni speciali, ma non si tratta solo di modelli di lusso dal design particolare: vengono introdotte vere e proprie migliorie tecniche, in modo da distinguere questa varianti dai modelli “base”. Honor Magic RSR Porsche Design introduce un look futuristico e spigoloso, che strizza l’occhio alle super car; inoltre il dispositivo riprende tutte le caratteristiche di Magic 7 Pro, ma va a perfezionare ulteriormente il comparto fotografico con un autofocus LiDAR da 1.200 punti.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa del flagship extra-lusso: Honor Magic RSR Porsche Design arriverà in Italia il 21 febbraio e sarà in vendita nello store ufficiale, al prezzo di 1.799€. Per ora mancano i dettagli sui tagli di memoria per il nostro paese; per chi vuole mettere le mani sul dispositivo prima del tempo, ricordiamo che il top di gamma è acquistabile in versione cinese da store di terze parti (ad un prezzo minore). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design – Scheda tecnica

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per 228 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (2.800 x 1.280 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.850 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS | autofocus LiDAR da 1.200 punti

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS | autofocus da 1.200 punti selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare (Cina)

(Cina) Android 15 sotto forma di MagicOS 9

