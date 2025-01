Google Home si aggiorna: ecco tutti i nuovi dispositivi supportati

Attraverso la Nest Community, Google ha annunciato in questi giorni la disponibilità di un nuovo aggiornamento per l’app Home in Public Preview che aggiunge il supporto ufficiale per nuovi dispositivi domotici. In particolar modo, nell’ecosistema della smart home di Big G potranno essere finalmente integrati anche i rilevatori di fumo e le serrature intelligenti compatibili con il protocollo Matter.

Rilevatori di fumo e serrature Matter adesso compatibili con Google Home

Crediti: Google

Tutti gli iscritti al Preview Program di Google Home da questa settimana possono scaricare un nuovo aggiornamento dell’app ufficiale che rende compatibile l’ecosistema della smart home con alcuni nuovi dispositivi, tra cui rilevatori di fumo e serrature Matter. Grazie a questo aggiornamento, viene ufficialmente supportato anche il servizio Nest Protect, che invia notifiche e allarmi al rilevamento di sostanze nocive nell’aria.

Con la compatibilità delle serrature Matter arriva anche la possibilità di fornire a familiari ed ospiti l’accesso alla nostra abitazione con una passcode, permettendo anche di abilitarla soltanto in determinati orari. Per esempio, si potrà fornire la possibilità di sbloccare la serratura al dog sitter tra le 15 e le 16, in modo che possa accompagnare il cane a passeggiare.

Questo nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane anche in versione stabile, sia per gli utenti Android che iOS.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le