BlitzWolf BW-V5 diventa Max: il proiettore smart migliora, ma costa meno di 100€

Trasforma il salotto in un cinema con il proiettore BlitzWolf BW-V5 Max: si tratta di una versione migliorata e potenziata – ora con Android 9, il Wi-Fi 6 e tante altre aggiunte – mentre il prezzo continua ad essere super vantaggioso. Risparmia grazie a questa occasione su Banggood (con spedizione EU)!

BlitzWolf BW-V5 Max è il proiettore Android con Wi-Fi 6: potente, versatile ed economico (a meno di 100€)

Crediti: BlitzWolf

La versione potenziata del proiettore BlitzWolf è in offerta con codice sconto: riscattando il coupon “BG329a62” il prezzo finale scenderà a 93€. Inoltre è presente la spedizione rapida dall’Europa, che ti permette di ricevere il tuo nuovo proiettore con la massima celerità. Ma che cosa cambia tra la versione standard e BlitzWolf BW-V5 Max? Il design e varie caratteristiche restano invariate: rimane lo stesso stile fresco e minimale, la risoluzione nativa in Full HD (1.080p) e la luminosità massima di 9.000 lumen (con rapporto di contrasto 2000:1), così come il Bluetooth 5.0.

Crediti: BlitzWolf

Tuttavia abbiamo delle migliorie tecniche: il proiettore sfrutta l’autofocus (nel modello standard è manuale) e la correzione trapezoidale automatica. Lato memorie abbiamo 1 GB di RAM e 8 GB di storage mentre la connettività viene potenziata dall’aggiunta del Wi-Fi 6; è possibile proiettare lo schermo dello smartphone direttamente wireless mentre per il software viene introdotto Android 9 (e quindi è possibile installare tantissime applicazioni come YouTube, Netflix e non solo). Insomma, il proiettore migliora sotto diversi aspetti e diventa smart (mentre il prezzo si mantiene accessibile). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le