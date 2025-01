Recensione CHUWI Hi10 X1: un piccolo tablet con TUTTE le potenzialità di Windows

Conosciamo ormai bene Chuwi, un marchio cinese che ha guadagnato la sua fetta di mercato in Europa grazie alla sua capacità di produrre dispositivi di buona qualità a prezzi accessibili, in grado di garantire un’esperienza utente comunque buona nonostante il prezzo economico. Ed il CHUWI Hi10 X1 non è un eccezione: è un dispositivo 2-in-1 che promette un’esperienza simile a quella di un Surface Go, e che in un tablet da 10” è in grado di gestire Windows 11 ad un prezzo decisamente interessante.

Costa 209 euro ma, con un coupon esclusivo che trovate nel box in basso, potreste portarvelo a casa a 190 euro in sconto. Una cifra niente male per un dispositivo che, seppur non potentissimo, ha grandi potenzialità.

Recensione CHUWI Hi10 X1: tablet con Windows 11 a 190 euro in sconto

Videorecensione CHUWI Hi10 X1

Design e materiali

Nonostante si tratti di un tablet Windows economico, ciò che colpisce del CHUWI Hi10 X1 è il suo design. È spesso poco più di 10 millimetri e pesa circa 610 grammi, il che lo rende un ottimo compagno di viaggio pensato perlopiù per la portabilità.

Il corpo in metallo satinato, la colorazione scura e tutto il processo produttivo in generale gli conferiscono un aspetto quasi “premium”, molto simile a quello di dispositivi più costosi come la serie Samsung Galaxy Tab, e si può anche associare ad una cover posteriore opzionale che integra uno stand ed una tastiera, anche se con questo accessorio il tablet avrà un ingombro molto più notevole.

Buono il posizionamento delle porte, che nel CHUWI Hi10 X1 sono laterali ed includono una porta Type-C 3.2, una USB 2.0, un’uscita micro HDMI e l’uscita per le cuffie da 3.5mm.

Display e audio

Ciò che non mi ha convinto molto è il display, o meglio, la risoluzione. Si chiaro, il pannello da 10.1” IPS è piuttosto luminoso, al punto tale da poter essere utilizzato anche in ambienti molto luminosi, ma la risoluzione di 1280×800 è forse poco al passo con i tempi. Stiamo parlando sempre di un tablet Windows che costa meno di 200 euro, ma uno sforzo in più forse il brand poteva farlo.

Si tratta comunque di un buon pannello, in cui i colori sono ben bilanciati, i neri profondi il giusto, e che grazie al suo rapporto di 16:10 è perfetto non solo per la multimedialità, ma soprattutto per il multitasking e l’editing dei documenti che possono essere affiancati con facilità e senza perdita di spazio.

Sorprendentemente, CHUWI Hi10 X1 supporta però la riproduzione video in 4K anche su piattaforme come YouTube ed integra due altoparlanti molto potenti, il cui bilanciamento però tende un po’ troppo alle frequenze medio/alte ma che sono in grado di garantire un buon volume di riproduzione.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca, il CHUWI Hi10 X1 è alimentato da un processore Intel N100, una soluzione quad-core basata sull’architettura Alder Lake, con una frequenza fino a 3,4 GHz. Ecco, se mi chiedeste un aspetto sul quale è palese che Chuwi abbia voluto risparmiare per mantenere il prezzo di vendita accettabile, vi risponderei senza alcun dubbiola CPU. Certo, è un modello anche piuttosto recente, per carità, pensato propriamente per questa categoria di dispositivi economici e sui quali non c’è da far girare chissà quali applicazioni, ma forse una marcia in più gli avrebbe fatto senz’altro bene.

Qui però bisogna fare una precisazione. Il modello di CHUWI Hi10 X1 in vendita attualmente è dotato di un Intel N100, mentre ad aprile il processore verrà sostituito con l’Intel N150. Quali saranno le differenze? In linea di massima (quasi nessuna): in quanto a prestazioni nude e crude le differenze saranno davvero pochissime, ma ciò che cambia è la gestione delle porte, che nella nuova versione saranno una USB-C pienamente funzionante ed un’altra solo per il trasferimento dati a differenza della versione attuale che integra due porte totalmente funzionanti.

Ad ogni modo, nonostante non si tratti di processori di fascia alta, CHUWI Hi10 X1 è in grado di garantire prestazioni sufficienti alla stragrande maggioranza delle attività quotidiane, come la navigazione web, la gestione dei documenti o anche lo streaming. La RAM è di 8 GB di tipo LPDDR5, mentre la memoria interna è di 256 GB.

Un aspetto degno di nota è la possibilità di collegare il dispositivo a monitor esterni grazie alla porta USB-C e al micro-HDMI integrati, che lo rende adeguato a chi, magari, lavora non solo in mobilità ma anche con una postazione fissa con un monitor più grande, al quale collegare il pc semplicemente con un cavo. Sul fronte connettività, invece, lui supporta ilWiFi6 802.11ax e il Bluetooth 5.2.

Autonomia

CHUWI Hi10 X1 è dotato di una batteria da 25.84 Wh, che lavora a 7.6v. Il che vuol dire che con i suoi 7000 mAh dovrebbe garantire circa 4 ore di autonomia che, però, quando si effettuano operazioni più energivore scende parecchio. Quando si utilizza il tablet per un multitasking più spinto, oppure quando si guardano film e serie TV in streaming l’autonomia scende parecchio, il che potrebbe rendere necessario l’utilizzo di un powerbank.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del CHUWI Hi10 X1 è di 209 euro ma, con un coupon esclusivo che trovate nel box in basso, potreste portarvelo a casa a 190 euro in sconto. Una cifra niente male per un dispositivo che rappresenta un buon punto di ingresso per chiunque voglia acquistare un tablet con Windows senza spendere cifre esorbitanti. È compatto, è anche in grado di gestire giochi leggeri ed è perfetto per la gestione dei documenti, il che lo rende un dispositivo molto interessante ad esempio per gli studenti.

Peccato per la risoluzione del display e per l’autonomia che non è proprio il massimo, ma il fatto di potersi portare a casa un tablet con Windows 11 a meno di 200 euro non è di certo una cosa da sottovalutare, soprattutto per ché non ha bisogno di prestazioni esagerate e vuole spendere il giusto.





