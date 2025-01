Samsung Galaxy S25 da 512 GB a 689€: doppio sconto imperdibile da Unieuro!

Il nuovo Samsung Galaxy S25 è stato presentato da pochissimo e già è protagonista di un’offerta a cui è impossibile dire di no. L’occasione arriva da Unieuro con un doppio sconto che ti permette di risparmiare la bellezza di 300€ sul prezzo del top di gamma. E per non farci mancare niente, c’è una promo dedicata anche a Samsung Galaxy S25 Ultra, il maggiore della serie.

Samsung Galaxy S25 scende ad un prezzo assurdo: bastano solo 689€ per mettere le mani sul nuovo top di gamma

Il doppio sconto di Unieuro fa scendere il prezzo di Samsung Galaxy S25 da 512 GB a soli 689€: una cifra davvero folle, dato che parliamo di uno sconto complessivo di 300€. Il flagship viene proposto in flash sale a 989€ a cui bisogna aggiungere il codice sconto SAMLANCIO200; al momento del checkout sarà applicato un ribasso aggiuntivo di 100€ e in questo modo il prezzo finale sarà di 689€.

E per chi punta al massimo, segnaliamo che anche Samsung Galaxy S25 Ultra beneficia della stessa promozione: il prezzo finale scende a 1.319€ anziché 1.519€, sempre grazie all’iniziativa con doppio sconto.

SCHEDA TECNICA (S25)

dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 mm per un peso di circa 162 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.340 x 1.080 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,47 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e teleobiettivo con zoom ottico 3X

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°) e con zoom ottico 3X selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

