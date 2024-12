Tira aria di Xiaomi Band 10: il lancio potrebbe essere vicinissimo!

Lanciata a luglio di quest’anno (insieme ai pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip), l’ultima versione della smartband di Xiaomi è stata come al solito un successo. Si tratta di uno dei gadget più amati dai Mi Fan, grazie al suo stile iconico e al prezzo accessibile, insieme alle funzionalità che si fanno man mano più complete. Nonostante sia passato relativamente poco dal lancio in Italia, è già tempo di guardare al prossimo modello: Xiaomi Smart Band 10 è stata certificata e potrebbe essere molto vicina al debutto!

Xiaomi Smart Band 10 certificata: il lancio potrebbe avvenire a stretto giro, insieme ad un altro dispositivo molto atteso

Crediti: Hyperosinsider

Come al solito, le anticipazioni arrivano tramite il database di un ente certificativo cinese: la compagnia di Lei Jun lancerà due dispositivi siglati M2456B1 e M2457B1, due indossabili. Si tratterebbe proprio di Xiaomi Smart Band 10 e della versione NFC, dato che in patria l’azienda è solita lanciare due varianti del suo fitness tracker. Queste certificazioni indicano che il lancio non è molto lontano: non ci sarà da aspettare al mese di luglio (come avvenuto con la presentazione in Cina dell’attuale modello) ma l’uscita potrebbe essere localizzata nei primi mesi dell’anno.

E sappiamo bene cosa arriverà a inizio anno: Xiaomi 15 Ultra è stato protagonista di leak e certificazioni, e – secondo quanto riportato dalla stessa azienda – il lancio sarebbe previsto a febbraio 2025. A questo punto possiamo aspettarci un evento in cui Xiaomi presenterà sia il super flagship che la nuova Smart Band 10, anche se per il momento si tratta ancora di un’ipotesi. Resta da vedere quando arriverà in Europa e in Italia: il top di gamma potrebbe fare capolino al MWC 2025 insieme a Xiaomi 15 quindi teniamo le dita incrociare e speriamo che la nuova band arrivi presto anche da noi.

Per ora non ci sono indiscrezioni su design e specifiche; tuttavia non possiamo far a meno di ipotizzare migliorie lato display e software, mentre il design dovrebbe restare il solito “a capsula”. Parliamo pur sempre di uno stile divenuto iconico!

