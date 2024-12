iOS 18.2.1 in arrivo: sarà la sorpresa di fine anno di Apple?

Il team di Apple sembra essere a lavoro su un nuovo aggiornamento minore per iOS che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025. In alcuni log di Analytics, infatti, è comparso per la prima volta iOS 18.2.1, segno tangibile dell’inizio dei test da parte degli sviluppatori.

Il 2025 di Apple si chiude con un aggiornamento? iOS 18.2.1 è dietro l’angolo

Crediti: Apple

Gli esperti di MacRumors hanno evidenziato nei log del proprio Analytics la presenza di una versione di iOS non ancora pubblicata: gli sviluppatori di Apple, infatti, starebbero attivamente testando il nuovo iOS 18.2.1, un nuovo aggiornamento minore che potrebbe apportare al sistema operativo di iPhone correzioni e risoluzione dei bug. Il periodo di lancio, però, è ancora avvolto nel mistero, complice anche il periodo delle festività appena iniziato.

Sembra infatti difficile che il nuovo aggiornamento possa arrivare nel corso dei prossimi giorni, in pieno Natale, e ancor meno la prossima settimana, dove (in teoria) non dovrebbe esserci nessuno sviluppatore ancora a lavoro. Il lancio, quindi, potrebbe arrivare nell’ultima settimana dell’anno, se non proprio a 2025 già iniziato.

