Redmi Turbo 4 sarà una vera potenza, grazie a questo nuovo MediaTek

La presentazione dedicata al nuovissimo SoC di fascia medio-alta MediaTek si è appena conclusa e subito è arrivata la conferma da parte di Xiaomi. Il prossimo Redmi Turbo 4 sarà il primo smartphone al mondo equipaggiato con il nuovo chipset, ovviamente in versione Ultra (per non farsi mancare nulla): ecco quando arriverà e perché il lancio di questo smartphone è importante anche per noi!

Redmi Turbo 4 sarà il primo smartphone con Dimensity 8400 Ultra, in collaborazione con MediaTek

A distanza di pochissimo dall’evento dedicato al Dimensity 8400, ecco spuntare il primo teaser ufficiale, pubblicato sui social di Xiaomi. Redmi Turbo 4 sarà il primo telefono con Dimensity 8400-Ultra, versione alternativa (e presumibilmente migliorata) del SoC di MediaTek: al momento non ci sono dettagli su quali saranno le personalizzazioni di Xiaomi. Il lancio è previsto per il mese di gennaio 2025, ma per ora la data non è ancora stata confermata. Nonostante le prime conferme, il dispositivo è ancora avvolto dal mistero: di recente hanno fatto capolino anche dei render, ma ovviamente vanno presi con cautela.

Comunque il vero protagonista sarà il Dimensity 8400, in versione Ultra per Redmi: si tratta del primo chipset per la fascia media caratterizzato solo da Big Core. Precisamente si tratta di 8 core Cortex-A725 (1 x 3,25 GHz, 3 x 3,0 GHz e 4 x 2,1 GHz), che garantiscono un aumento delle prestazioni, ma con minori consumi dal punto di vista energetico. Tra le altre caratteristiche troviamo una GPU Mali-G720 MC6 e il supporto a memorie LPDDR5X e UFS 4.0. Insomma, il prossimo Redmi Turbo 4 si preannuncia una vera belva e la cosa interessa anche noi occidentali.

Infatti il telefono arriverà in Cina con Redmi ma dovrebbe fare capolino anche da noi come POCO X7 Pro: inizialmente si era parlato di un collegamento tra Turbo 4 e POCO F7, ma ora sembra che il dispositivo potrebbe arrivare come aggiunta alla serie X di POCO. Non ci sono dettagli certi, ma si vocifera della presenza di uno schermo OLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz con lettore d’impronte, di una batteria da 6.550 mAh con ricarica da 90W e – ovviamente – della presenza di Android 15, con HyperOS 2.

