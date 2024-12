Ecco POCO X7 Pro 5G nelle prime immagini, con un look appariscente e il solito “giallo POCO”

A distanza di una manciata di ore dall’uscita delle prime immagini render di POCO X7, ecco che torniamo a parlare dei prossimi modelli della serie di mid-range. Stavolta arrivano le immagini leak dedicate al fratello maggiore POCO X7 Pro 5G, caratterizzato dal tipico look di POCO con la sua inconfondibile colorazione gialla.

POCO X7 Pro 5G protagonista delle prime immagini render: ecco com’è fatto il prossimo mid-range Xiaomi

Per quanto riguarda POCO X7, le immagini trapelate mostrano un design dominato da un ampio modulo fotografico che capeggia al centro della parte superiore della scocca. POCO X7 Pro appare più sobrio, da questo punto di vista: c’è una doppia fotocamera inserita in un modulo a capsula, affiancato dal flash LED. Lo stile è completamente diverso sia da quello del fratello minore che da quello di POCO X6 Pro. Oltre alla colorazione “giallo POCO” c’è anche una versione verde ed una nera, tutte con una doppia finitura posteriore. Frontalmente, stando ai leak, ci sarebbe un ampio schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole centrale.

Similmente al modello standard dovremmo trovare a bordo il Dimensity 7300-Ultra di MediaTek (4 nm TSMC, 4 x 2.5 GHz A78 + 4 x 2 GHz A55), anche se per il momento l’identità del SoC non è certa. Lato memorie ci sarebbero 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage UFS 3.1, con la possibilità di sfruttare una micro SD. Per ora non ci sono altri dettagli, quindi restiamo in attesa di novità. Ricordiamo che oltre al modello base è stato avvistato anche POCO X7 Neo, il modello minore della serie.

