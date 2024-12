Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro: l’aspiratore anti-acaro torna in una veste potenziata

Dopo il lancio in Italia dell’aspiratore anti-acaro di Xiaomi, il sito ufficiale Global ha dato il benvenuto ad una versione potenziata (probabilmente in arrivo alle nostre latitudini in un secondo momento). Si tratta di Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro, dispositivo che alza il tiro contro la rimozione degli acari: ecco novità, caratteristiche e prezzo del nuovo gadget del brand cinese dedicato alla cura della casa.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro: caratteristiche e prezzo del nuovo aspirapolvere anti-acaro

Crediti: Xiaomi

Il design di Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro è simile a quello del primo capitolo, con il solito look minimale che caratterizza il brand. L’aspirapolvere ha una pratica impugnatura (migliorata e più salda rispetto a quella del predecessore) e introduce varie novità, visibili e non. Ovviamente stiamo parlando del pratico display LED a colori posizionato proprio sull’impugnatura: oltre ai controlli touch è presente un indicatore che mostra in tempo reale la presenza di acari (i colori rossi, giallo e verde indicano un alto, medio o basso livello di acari sulla superficie trattata).

Ovviamente questo non è l’unico cambiamento apportato all’aspiratore: in generale abbiamo miglioramenti su tutti i fronti, a cominciare dalla potenza di aspirazione, ora fino a 14.000 PA (contro i 12.000 PA del modello standard). Sale di livello anche la battitura simultanea, ora da 48.000 battute al minuto (rispetto alle 12.000 battute della versione base), per una rimozione degli acari ancora più efficace. Non manca una luce UV a 254 nm, per irradiare il tessuto e sterilizzarlo a fondo; l’aggiunta è un modulo ad ultra-suoni (questi interferiscono con l’attività riproduttiva degli acari), per rendere l’esperienza d’utilizzo ancora più completa. Dal predecessore ritorna anche la funzione di asciugatura ad aria calda (ora a 55°C anziché 50°C), in modo da avere la biancheria da letto sempre asciutta. Il dispositivo è utile per letti, divani e tappeti.

Crediti: Xiaomi

A distanza da parecchio dal debutto in patria, Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro è stato lanciato in versione Global tramite lo store del brand ma al momento non risulta in vendita e mancano i dettagli sul prezzo. Aspettando di saperne di più in via ufficiale, segnaliamo che l’aspiratore anti-acaro Pro di Xiaomi è già acquistabile su AliExpress, in sconto a 73€ con il Coupon “ITGS08“. E se punti al risparmio, ti ricordiamo che il modello standard è in promo a meno di 50€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

