POCO X7 Neo passa da Geekbench: nuovo mid-range, ma forse sappiamo già tutto

Di recente abbiamo parlato di POCO X7, probabile versione Global alternativa di Redmi Note 14 Pro cinese. Insieme a questo dispositivo dovrebbe fare capolino anche POCO X7 Neo, avvistato di recente su Geekbench: seguendo la scia di rebrand (e il precedente X6 Neo), il nuovo dispositivo dovrebbe presentarsi come il gemello di Redmi Note 14 cinese.

POCO X7 Neo è stato avvistato su Geekbench: si tratta di un nuovo smartphone del brand, ma forse lo conosciamo già bene

Ricordiamo che la serie Note 14 è stata lanciata di recente in versione Global e proprio il modello base ha subito la modifica più visibile passando da una doppia fotocamera (per la variante cinese) ad un triplo modulo. Non è da escludere che POCO X7 Neo segua alla lettera le specifiche del cugino cinese Redmi Note 14 base, montando quindi una dual camera. I primi benchmark di POCO X7 Neo mostrano la presenza di un SoC con una struttura identica a quella del Dimensity 7025 Ultra, lo stesso chipset di Redmi Note 14. Geekbench riporta anche 6 GB di RAM e Android 14 lato software, mentre il numero di modello sarebbe 2409FPCC4I.

POCO X7 Neo – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , profondità di campo

(f/1.5-2.4) con , stabilizzazione , profondità di campo Selfie camera da 16 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

