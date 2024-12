vivo X200 e X200 Pro ufficiali Global: cosa cambia con la versione internazionale

Come promesso, vivo ha alzato il sipario sui suoi ultimi top di gamma in versione Global, a partire dal mercato indiano. Si tratta della prima apparizione di vivo X200 e X200 Pro fuori dalla Cina ed è arrivato il momento di scoprire quali sono le differenze della versione internazionale Global, insieme al prezzo di vendita.

vivo X200 e X200 Pro escono dalla Cina e debuttano in versione Global: ecco tutti i dettagli, con prezzo e novità

X200 Pro – Crediti: vivo

Ricordiamo ancora una volta che il lancio di vivo X200 e X200 Pro Global al momento riguarda solo l’India. Per quanto riguarda l’Italia, dovremo attendere ancora poco: il lancio sarebbe previsto a gennaio 2025, ma da noi arriverà solo il fratello maggiore Pro. Il modello vivo X200 Pro Mini (il flagship in formato compatto) resterà un’esclusiva cinese e la stessa sorte toccherà anche al futuro X200 Ultra: entrambi non arriveranno alle nostre latitudini.

Tornando ai nuovi top di gamma internazionali, scopriamo subito che non ci sono differenze con le versioni cinesi: design e specifiche tecniche restano invariati, fatta eccezione per l’assenza del taglio di memoria da 1 TB di storage. Inoltre il sito ufficiale indiano di vivo riporta la presenza di un lettore d’impronte ottico sia per X200 che per X200 Pro; quest’ultimo offre un sensore ad ultrasuoni in Cina, ma stranamente sembra sia stato escluso in versione Global. Il look dei nuovi flagship di vivo segue quanto visto con i precedenti modelli, con un ampio modulo circolare che domina la back cover.

X200 – Crediti: vivo

vivo X200 e X200 Pro sono elegantissimi con i loro schermi con micro-curvature su quattro lati; le uniche differenze estetiche riguardano le dimensioni dei display (da 6,67″ e 6,78″) ed un diverso posizionamento dei sensori fotografici all’interno del modulo posteriore. Entrambi montano il nuovo Dimensity 9400, ultimo chipset di punta realizzato da MediaTek; cambiano le batterie e la ricarica, dove l’apice è raggiunto dal fratello Pro (6.000 mAh, 90W e wireless 30W). Il comparto fotografico del modello standard non fa una piega, ma ovviamente anche in questo caso X200 Pro fa meglio: c’è l’ISP proprietario V3+, il sensore principale è realizzato in collaborazione con Sony (LYT-818) ed è presente un teleobiettivo periscopico ZEISS APO Super da ben 200 MP.

Concludiamo con il prezzo di vendita: vivo X200 debutta nelle colorazioni Natural Green e Cosmos Black, nei tagli da 12/256 GB e da 16/512 GB, rispettivamente a circa 740€ e 810€ al cambio attuale (65.999 INR e 71.999 INR). Il modello superiore X200 Pro presenta le colorazioni Cosmos Black e Titanium Grey ed un’unica configurazione (16/512 GB) a circa 1.065€ al cambio (94.999 INR).

vivo X200 GLOBAL – Scheda tecnica

dimensioni di 160,27 x 74,81 x 7,99 mm per un peso di 197 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, sensore IR

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15

vivo X200 Pro GLOBAL – Scheda tecnica

dimensioni di 162,36 x 75,95 x 8,20 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

con ricarica da e da 30W fotocamera da 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 ZEISS APO Super (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, sensore IR

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le