OPPO Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra: brutte notizie per l’Europa

Il 2024 si è concluso con il lancio di vari top di gamma, fra cui principalmente la serie OPPO Find X8 e quella vivo X200, ma alcuni stanno attendendo l’arrivo di OPPO Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra. Questi saranno i veri flagship dei due brand cinesi, quelli con le specifiche migliori, quelli con il quantitativo maggiore di memoria, le batterie più grandi, le ricariche più rapide e le fotocamere più complete. Ma se abitate in Europa, allora probabilmente abbiamo brutte notizie per voi.

Il mercato europeo sarà nuovamente snobbato da OPPO Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra

There will be no global launch for Vivo X200 Ultra



Ultra flagships from both OPPO & Vivo are China exclusive — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 4, 2024

La notizia arriva da varie fonti, principalmente dall’affidabile leaker Yogesh Brar, che su X ci fa sapere che non ci sarà nessun lancio Global né per OPPO Find X8 Ultra né per vivo X200 Ultra, il cui esordio è previsto durante il prossimo trimestre, cioè nel Q1 2025. Dopo anni di assenza dal mercato europeo, OPPO è tornata con Find X8 e X8 Pro, vivo non è chiaro se porterà sia X200 che X200 Pro ma ci sono seri dubbi su X200 Pro Mini.

Se foste curiosi del perché OPPO e vivo, così come altre compagnie cinesi come Xiaomi, Honor e Huawei, non portino i loro top di gamma in Europa, sappiate che l’ho già spiegato nel dettaglio in questo approfondimento.

