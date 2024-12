vivo X200 ha una data Global, ma c’è una brutta notizia

Dopo il lancio in Cina, ecco che i principali top di gamma di ultima generazione stanno facendo capolino in versione Global. L’abbiamo visto con Realme GT 7 Pro e OPPO Find X8 Pro, ed ora tocca anche ai flagship targati vivo. Tuttavia c’è anche una brutta notizia: vivo X200 e X200 Pro hanno una data di presentazione in versione Global, ma manca all’appello il modello Pro Mini.

vivo X200 e X200 Pro in versione Global: svelata la data di presentazione (si parte dall’India)

Crediti: vivo

Il primo lancio di vivo X200 e X200 Pro fuori dalla Cina riguarderà l’India: l’evento di lancio è fissato per il 12 dicembre, quindi tra pochissimi giorni. Si tratta del debutto Global dei nuoti top di gamma del brand, ma non è dato di sapere quando arriveranno in Italia. O meglio, l’uscita per il nostro paese sarebbe prevista per gennaio 2025, ma senza una data precisa (per ora); inoltre pare che alle nostre latitudini ci sarà spazio per il solo modello Pro, ma ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica.

X200 – Crediti: vivo X200 Pro – Crediti: vivo

Comunque ci sono brutte notizie anche per gli altri utenti Global: in base a quanto emerge dai teaser ufficiali, vivo X200 Pro Mini resterà un’esclusiva cinese. Si tratta della versione in formato compatto, con uno schermo da 6,31″ ma specifiche e fotocamere di alto profilo. A quanto pare per il mercato indiano ci sarà spazio solo per X200 e per il fratello maggiore Pro.

