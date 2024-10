vivo X200 Pro è il Camera Phone del momento ed arriverà in Italia

Il primo Camera Phone Android di nuova generazione è vivo X200 Pro, per il momento disponibile solo in Cine: niente paura perché il top di gamma arriverà anche alle nostre latitudini anche se purtroppo bisognerà pazientare almeno per qualche mese.

vivo X200 Pro, il nuovo top di gamma del brand cinese arriverà in Italia: ecco quando

Crediti: vivo

Di recente il brand cinese ha presentato al mondo la serie X200, composta da tre modelli: tutti sono dotati di fotocamere di tutto rispetto, ottiche Zeiss e chipset Dimensity 9400, nuova soluzione di punta realizzata da MediaTek che sfiderà il prossimo Snapdragon top. Dei tre dispositivi annunciati dalla compagnia, pare che solo uno arriverà in Italia: si tratta di vivo X200 Pro, il maggiore del trittico. Il lancio sarebbe previsto per gennaio 2025, ma al momento mancano i dettagli sulla data precisa e non ci sono informazioni sul prezzo. L’ultimo telefono della gamma X arrivato nel nostro paese è vivo X90 Pro, nella sola versione da 12/256 GB a 1.299€. Visti i precedenti possiamo ipotizzare una cifra simile anche per il prossimo smartphone. Per il debutto Global, invece, il lancio in India sarebbe previsto parecchio prima (si vocifera delle prime settimane di dicembre).

Crediti: vivo

Il nuovo vivo X200 Pro è il Camera Phone del momento, equipaggiato con una fotocamera LYT-818 realizzata in collaborazione con Sony. L’altra feature stellare è il teleobiettivo con zoom a periscopio (ZEISS APO Super), con un sensore da ben 200 MP. Di seguito trovate la scheda tecnica completa mentre se siete intenzionati a mettere le mani sul flagship prima del tempo, ricordiamo che la versione cinese è già acquistabile.

vivo X200 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,36 x 75,95 x 8,20 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

con ricarica da e da 30W fotocamera da 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 ZEISS APO Super (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS, IPS vivo V3+

(f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS, IPS vivo selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare (opzionale)

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

