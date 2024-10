Primi dettagli su Samsung Galaxy A36 5G: niente Exynos, ci sarà uno Snapdragon

Tra i piani di Samsung c’è la volontà di spingere ancora sulla fascia media ed è per tale motivo che è in programma il nuovo Galaxy A36 5G. Questo smartphone dovrebbe arrivare con una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente, fornendo dunque al pubblico un motivo in più per acquistare un mid-range del brand. Durante le ultime ore a fornire un assist ai curiosi ci ha pensato il celebre sito di benchmark, GeekBench tramite il quale sono trapelati alcuni dettagli tecnici sul dispositivo.

Samsung Galaxy A36 5G con chipset Snapdragon: primi dettagli da Geekbench

Chi attendeva qualche notizia in più rispetto al prossimo Galaxy A36 5G di Samsung, può oggi affidarsi a quanto trapelato da GeekBench. Il test effettuato sul famoso portale ha messo a nudo alcuni aspetti tecnici del medio di gamma sudcoreano nascosto sotto il numero di serie SM-A366B, il quale ha totalizzato un punteggio di 1.060 in single-core e di 3.070 in multi-core, leggermente sopra i 1.020/2.973 punti di A35.

L’elenco di specifiche trapelato inoltre rivela che il sistema operativo sarà Android 15 – pertanto dovrebbe essere aggiornato fino ad Android 21 – e che il terminale sarà equipaggiato con una memoria RAM da 6 GB, anche se potrebbe non essere l’unico taglio disponibile. Dando uno sguardo poi all’architettura del SoC su cui è stato svolto il test, tutto sembra rimandare ad un chipset di Qualcomm: le ipotesi portano a pensare ad uno Snapdragon 6 Gen 3 o ad uno Snapdragon 7s Gen 2.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le