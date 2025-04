Snapdragon 8s Gen 4 ufficiale: performance da top di gamma, con AI e Ray Tracing

Inizialmente associato alla serie Elite, lo Snapdragon 8s Gen 4 è stato finalmente ufficializzato da Qualcomm. Si tratta del nuovo chipset dedicato alla fascia madia e medio-alta, con caratteristiche che strizzano l’occhio ai top di gamma: tanta AI, una struttura che punta alla potenza e la massima attenzione anche al gaming.

Snapdragon 8s Gen 4: tutte le novità del nuovo chipset dedicato alla fascia media e medio-alta

Crediti: Qualcomm

Le specifiche tecniche dello Snapdragon 8s Gen 4 coincidono con i leak precedenti: anche se non abbiamo a che fare con un chipset Elite, il SoC ha qualcosa in comune con lo Snapdragon 8 Elite (l’attuale soluzione di punta di Qualcomm). Il produttore non ha utilizzato i core proprietari Oryon, ma abbiamo comunque delle caratteristiche di tutto rispetto: il SoC è realizzato a 4 nm da TSMC e presenta una struttura All-Big-Core, ossia utilizza soltanto Performance Core. Il principale è un Cortex-X4 con una frequenza di clock fino a 3,2 GHz, accompagnato da vari Cortex-A720. Di seguito trovate una pratica tabella che mette a confronto la nuova soluzione con gli attuali SoC di fascia alta di Qualcomm.

Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 3 Numero di core e processo octa-core a 3 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC octa-core a 4 nm TSMC Core principale 1 x 4,32 GHz – Oryon 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4 1 x 3 GHz – Cortex-X4 Performance Core 6 x 3,53 GHz – Oryon 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720



2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720



2 x 2,8 GHz – Cortex-A720



2 x 2,0 GHz – Cortex-A720 4 x 2,8 GHz – Cortex-A720 Efficiency Core / 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520 / 3 x 2 GHz – Cortex-A520 GPU Adreno 830 Adreno 750 Adreno 825 Adreno 735

La nuova GPU Adreno 825 è dotata del supporto al Ray Tracing mentre per l’intelligenza artificiale ritroviamo l’AI Engine del produttore (Gen AI). Presenti all’appello il Wi-Fi 7, la connettività 5G e il Bluetooth 6.0, insieme al supporto alle memorie LPDDR5X a 4.800 MHz e UFS 4.0 e a fotocamere con singolo sensore fino a 320 MP (con riproduzione video in 8K a 60 fps e in 4K a 60 fps). In termini di performance lo Snapdragon 8s Gen 4 promette un miglioramento della CPU del 31% (rispetto al precedente 8s Gen 3), mentre per GPU e AI le prestazioni vengono aumentano del 49% e del 44%.

Il primo smartphone con a bordo il nuovo Snapdragon 8s Gen 4 sarà iQOO Z10 Turbo Pro, in arrivo in Cina; si vocifera anche di un Battery Phone Xiaomi da ben 7.500 mAh, ma per ora da parte della casa di Lei Jun tutto tace.

