CUBOT KingKong Power 3 in offerta lancio: è il rugged con speaker e luci LED!

Il debutto di CUBOT KingKong Power 3 si avvicina: il nuovo rugged phone sarà disponibile per tutti in versione Global a partire dal 21 ottobre e per l’occasione sarà possibile riscattare un codice sconto. In questo modo il risparmio raddoppierà vista l’accoppiata tra offerta flash sale per il debutto più coupon: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, insieme alle caratteristiche del nuovo smartphone ultra-resistente (ottimo anche per una festa in spiaggia).

CUBOT KingKong Power 3 debutta su AliExpress il 21 ottobre: risparmia con questo Coupon (con disponibilità limitata)

Crediti: CUBOT

Il rugged CUBOT KingKong Power 3 sarà acquistabile in promozione dal 21 ottobre al prezzo di 149$ e di 189$, rispettivamente per le varianti da 6/256 GB e da 12/256 GB. Il risparmio non finisce qui: utilizzando il codice sconto “KKPOWER3” il prezzo finale scenderà a 139,89$ e 179,89$. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, limitata solo a 200 utenti. L’appuntamento con il nuovo CUBOT è fissato per il 21 ottobre su AliExpress!

Ma quali sono le novità di CUBOT KingKong Power 3? Il dispositivo non è solo un classico rugged phone: ovviamente è dotato di un corpo resistente ad acqua e polvere, con certificazioni IP68 e IP69K. Tuttavia si tratta di uno smartphone dal design accattivante e dotato di una funzione particolare: la cover posteriore ospita uno speaker integrato da 3W e 123 dB per ascoltare la tua musica al meglio, anche in spiaggia o in mezzo alla natura. Inoltre il rugged presenta un sistema di luci LED RGB posteriore; le luce Atmosfere Light funziona in sincronia con la musica, per creare l’atmosfera perfetta in ogni occasione.

Crediti: CUBOT

Tra le altre caratteristiche troviamo un processore octa-core MediaTek (MT8781), una fotocamera principale da 100 MP ed un modulo selfie da 32 MP. CUBOT KingKong Power 3 è un rugged phone che non si fa mancare niente, nemmeno un chipset performante ed una fotocamera adatta ad immortalare i paesaggi delle tue avventure. Per concludere in grande stile, si tratta anche di un battery phone vista la presenza di un’unità da 10.200 mAh con ricarica da 33W. Il telefono si trasforma in una power bank grazie alla ricarica inversa!

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le