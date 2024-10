vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini ufficiali con Dimensity 9400 e fotocamere ZEISS

La compagnia cinese ha annunciato i primi top di gamma di nuova generazione, tutti equipaggiati con l’ultimissimo Dimensity 9400 di MediaTek (SoC che promette prestazioni stellari e che andrà a rivaleggiare direttamente con il chipset high-end di Qualcomm). vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini sono ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi top di gamma

Design e display

Il design della serie ricalca quanto visto con la scorsa generazione: c’è un ampio modulo fotografico circolare, uno schermo bordo bordi curvi ed un punch hole centrale, un aspetto generale elegantissimo, proprio come avvenuto con la serie X100. Il modello base vivo X200 è dotato di un ampio display con bordi Quad Curved, una soluzione LTPS a 10 bit da 6,67″ con tecnologia Zeiss Natural Color, PWM ad alta frequenza ed una luminosità di picco fino a 4.500 nit. Stando a quanto riportato dall’azienda, si tratta di un pannello in grado di offrire una longevità triplicata rispetto agli OLED tradizionali, con consumi energetici minori. Il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto il display ed è di tipo ottico.

Il fratello maggiore vivo X200 Pro monta il medesimo schermo: non ci sono differenze, entrambi i top di gamma offrono un design identico e le stesse tecnologie. L’unica eccezione è rappresentata dal lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, in questo caso un modello ad ultrasuoni (tipico della gamma di punta del brand cinese).

vivo X200 Pro Mini è la vera novità del trittico: si tratta di una prima volta per il brand cinese, che punta ad offrire le prestazioni di un top di gamma ma in un formato più compatto rispetto ai fratelli. In questo caso il display è un pannello AMOLED da 6,31″ di diagonale, sempre con tecnologia LTPO (da 1 a 120 Hz), profondità colore a 10 bit e le stesse altre caratteristiche degli altri terminali. Tuttavia anche in questo caso abbiamo un lettore d’impronte di tipo ottico. Tutti gli smartphone della serie vedono un miglioramento della resistenza ad acqua e polvere, che passa da IP68 a IP69.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini sono basate sull’ultimo Dimensity 9400. Si tratta del SoC di punta targato MediaTek, dotato per la prima volta di una CPU Cortex-X925 (il modulo successore del Cortex X4), una frequenza massima di 3,63 GHz, una GPU ancora più performante (Immortalis-G925), un processo a 3 nm e tanti accorgimenti anche lato consumi e funzionalità AI. Lato batterie, i tre smartphone montano unità da 5.800 mAh, 6.000 mAh e 5.700 mAh, tutti con ricarica rapida da 90W. I due modelli Pro presentano anche il supporto alla ricarica wireless da 30W. Il software è basato su Android 15: si tratta dell’interfaccia OriginOS 5, presentata di recente.

Il trittico di smartphone presenta varie differenze per quanto riguarda il comparto fotografico. vivo X200 si affida al sensore Sony IMX921 da 50 MP, versione migliorata di quello presente a bordo del precedente X100; c’è spazio per un teleobiettivo a periscopio (IMX882) da 50 MP, insieme ad un ultra-grandangolare sempre da 50 MP. vivo X200 Pro monta un sensore LYT-818 realizzato in collaborazione con Sony ed è dotato di un teleobiettivo a periscopio ZEISS APO Super da ben 200 MP. Presente anche in questo caso l’ultra-wide. Il top di gamma compatto vivo X200 Pro Mini ha lo stesso LYT-818 del Pro liscio ma con un teleobiettivo a periscopio (NON APO Super) ed un ultra-grandangolare. Tutti i sensori principali e gli obiettivi tele sono dotati di ottiche Zeiss. Infine tutti e tre gli smartphone offrono una selfie camera da 32 MP.

vivo X200 – Scheda tecnica

dimensioni di 160,27 x 74,81 x 7,99 mm per un peso di 197 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.800 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con IMX921, OIS, a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

vivo X200 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 162,36 x 75,95 x 8,20 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

con ricarica da e da 30W fotocamera da 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 ZEISS APO Super (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, comunicazione satellitare (opzionale)

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

vivo X200 Pro Mini – Scheda tecnica

dimensioni di 150,83 x 71,76 x 8,15 mm per un peso di 187 grammi

certificazione IP68/IP69

display flat AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.700 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.57-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.57-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio IMX882 (zoom ottico 3X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di OriginOS 5

Quanto costa vivo X200/X200 Pro/X200 Pro Mini – Prezzo e uscita

I nuovi vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini sono stati lanciati in Cina il 14 ottobre, con un prezzo di partenza di 4.299 CNY ossia circa 555€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutti i prezzi e le configurazioni disponibili mentre per quanto riguarda il debutto Global, pare che solo il modello Pro sarà internazionale.

vivo X200 12/256 GB – 4.299 CNY (555€) 12/512 GB – 4.699 CNY (607€) 16/512 GB – 4.999 CNY (646€) 16 GB/1 TB – 5.499 CNY (710€)

vivo X200 Pro Mini 12/256 GB – 4.699 CNY (607€) 16/512 GB – 5.299 CNY (636€) 16 GB/ 1 TB – 5.799 CNY (750€)

vivo X200 Pro 12/256 GB – 5.299 CNY (674€) 16/512 GB – 5.999 CNY (775€) 16 GB/1 TB – 6.499 CNY (840€) 16 GB/1 TB Satellite Edition – 6.799 CNY (879€)



