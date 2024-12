IT Wallet è un successo: sono già 2 milioni e mezzo gli italiani che lo usano!

Il rollout di IT Wallet, iniziato lo scorso ottobre, si è concluso soltanto la settimana scorsa, ma sono già tantissime le attivazioni dei portafogli digitali. Gli italiani, infatti, si sono riscoperti amanti del digitale e delle comodità, come quella di potersi dimenticare i documenti a casa ed averli sempre a disposizione sul proprio smartphone. Il Governo italiano, infatti, ha diffuso oggi i primi dati relativi ad IT Wallet, con numeri che lasciano davvero ben sperare per il futuro del progetto.

Il portafoglio digitale piace agli italiani: tutti i numeri di IT Wallet

Crediti: IO Italia

La prima settimana di disponibilità di IT Wallet nell’app IO ha visto l’attivazione di quasi 2.4 milioni di portafogli digitali, con numeri molto simili anche per i documenti scaricati all’interno dell’applicazione. Sono infatti quasi 4 milioni i documenti digitali adesso in possesso degli italiani, che a quanto pare non si sono lasciati sfuggire la possibilità di avere sullo smartphone i propri documenti come patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Di seguito le cifre complete.

2.390.000 attivazioni di IT Wallet

1.756.000 patenti digitali

2.040.000 tessere sanitarie digitali

35.000 carte Europee della disabilità digitali

IT-Wallet, stando a quanto dichiarato sulle pagine ufficiali del Governo, “è destinato a diventare un pilastro della cittadinanza digitale in Italia, semplificando l’accesso ai servizi pubblici e rafforzando il ruolo del nostro Paese come pioniere nell’adozione delle identità digitali a livello europeo“. Il futuro dell’Italia, quindi, sembra essere sempre più digitale.

