Project Jarvis diventa Mariner: il primo agente AI di Google per il browser

Con Google Gemini 2.0 è finalmente iniziata l’era degli agenti AI anche per Big G, con un primo progetto che potrebbe rivoluzionare il modo in cui si naviga sul web. In occasione dell’annuncio del nuovo modello di punta, infatti, Google ha presentato Project Mariner: una particolare estensione sperimentale per Google Chrome in grado di eseguire azioni (piuttosto che creare immagini o testo) direttamente all’interno del browser.

Mariner interagisce con Chrome ed esegue azioni al posto tuo: è il primo agente AI di Google

Crediti: Google

Inizialmente trapelato in rete con il nome di Project Jarvis, Mariner è un prototipo realizzato con Gemini 2.0 che, una volta integrato nel browser, è in grado di comprendere e ragionare sulle informazioni ottenute dall’app. Mariner, in parole povere, è in grado di sfogliare le pagine web al posto nostro, ottenere informazioni ed eseguire azioni in base ad esse, come per esempio compilare un form oppure verificare che i dati inseriti siano corretti.

Per mantenere alto il livello di sicurezza, però, Mariner sarà in grado soltanto di digitare, scorrere o cliccare nella scheda attiva del browser, chiedendo sempre una conferma finale all’utente prima di intraprendere azioni sensibili, come per esempio l’acquisto di un prodotto su un sito web.

Per il momento sono un ristretto gruppo di tester ha iniziato ad utilizzare Project Mariner, ma non è escluso che presto possa essere disponibile anche per gli utenti comuni che utilizzano Google Chrome.

