IT Wallet sta arrivando per tutti: iniziata la terza fase del rollout per 1 milione di utenti

Dopo la sperimentazione estiva e le tante indiscrezioni emerse in queste settimane, il portafoglio digitale IT Wallet ha finalmente una data di lancio ufficiale. Annunciato nel corso del G7 su Tecnologia e Digitale tenutosi a Cernobbio, questo nuovo strumento integrato nell’app IO vedrà un rilascio graduale che culminerà con la disponibilità generale nel mese di dicembre. A breve, quindi, gli italiani potranno avere una copia digitale dei propri documenti da portare sempre con sé.

Dimenticare i documenti a casa non è più un problema con IT-Wallet: ecco quando sarà disponibile

Crediti: IO Italia

A partire dal 23 ottobre, inizia ufficialmente il rollout di IT Wallet nell’app IO, con gli italiani che possono aggiungere al portafoglio digitale documenti come patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, e che potranno sostituiscono immediatamente le controparti cartacee in caso di controllo. La distribuzione continuerà gradualmente fino al 5 dicembre, giorno in cui la funzionalità sarà disponibile per tutti gli italiani. Di seguito le date da segnare sul calendario.

23 ottobre : disponibile per 50.000 italiani (completata)

: disponibile per 50.000 italiani (completata) 6 novembre : disponibile per 250.000 italiani (completata)

: disponibile per 250.000 italiani (completata) 30 novembre : disponibile per un 1 milione di italiani (iniziata)

: disponibile per un 1 milione di italiani (iniziata) 5 dicembre: disponibile per tutti

Dal 30 novembre 2024, IT Wallet è disponibile per 1 milione di italiani: per essere sicuri di aver accesso alla nuova funzione, scaricate ed installate l’ultima versione dell’app IO che trovate sia su App Store che su Google Play Store. Con la prossima fase, il nuovo servizio sarà finalmente disponibile per tutti.

Lo sviluppo di IT Wallet, tuttavia, continuerà durante tutto il 2025: nel corso del prossimo anno, infatti, gli utenti potranno aggiungere al portafoglio digitale anche la carta d’identità, la tessera elettorale, i certificati anagrafici, i titoli scolastici, l’ISEE, il fascicolo sanitario elettronico e la firma digitale.

Il governo, inoltre, sembrerebbe essere interessato ad estendere il supporto anche per i trasporti pubblici e privati, oltre che per gli eventi mondani come spettacoli e fiere: sotto questo punto di vista, però, conterà molto anche la volontà dei privati nel voler partecipare al progetto del portafoglio digitale.

Ultimo aggiornamento: 2 dicembre

