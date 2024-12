Recensione Ottocast Play2Video Pro: CarPlay, Android e STREAMING nella TUA AUTO

Prima potevano sembrare una grande novità, ma ormai non lo sono più. I box Android da utilizzare in auto per rendere il proprio sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless e per rendere disponibili Netflix, YouTube e le app di streaming sono diventati quasi un prodotto mainstream, e noi li abbiamo provati praticamente tutti.

E giusto per essere chiari anche per le persone che magari non conoscono questo tipo di dispositivi, si tratta di prodotti che vanno connessi alla porta di un’automobile compatibile con CarPlay e Android Auto e che, grazie ad un sistema operativo “modificato”, illudono l’infotainment, vengono rilevati come uno smartphone, ma poi portano sullo schermo un sistema operativo totalmente libero e privo di limitazioni.

Ed è proprio di questo che parliamo con l’Ottocast Play2Video Pro: è un piccolo dongle che si connette all’USB dell’auto, sul quale è montato Android 12 e che oltre alla connessione wireless con un iPhone o con Android, permette di utilizzare Netflix, YouTube o anche una IPTV direttamente nello schermo della propria auto.

Recensione Ottocast Play2Video Pro: streaming in auto con CarPlay e Android wireless

Videorecensione Ottocast Play2Video Pro

Design e materiali

Ottocast Play2Video Pro è un vero e proprio box. Il dispositivo è rettangolare, leggermente più grande della media dei prodotti di questa tipologia, ed a una sezione integra un connettore USB di tipo C, al quale andrà connesso il cavo che esce nella confezione: la scatola ne contiene diversi, sia USB-A che USB-C, in modo da adattarsi a tutti i veicoli. Ha anche una porta USB di tipo A per la connessione di un’eventuale pennetta su cui salvare i propri file musicali o video, per poi riprodurli con il player integrato nel sistema operativo.

Non integra nessuno slot per microSD ne tantomeno un’ingresso per una nano sim: in sostanza, per connetterlo alla rete mentre si è in auto, sarà necessario attivare l’hotspot sul proprio smartphone ed associare il dispositivo tramite il WiFi.

Caratteristiche hardware

Non abbiamo informazioni precise circa l’hardware che anima Ottocast Play2Video Pro, quello che possiamo dirvi è che utilizza un processore dual-core affiancato da 8 GB di memoria interna, e sono caratteristiche che effettivamente riescono a gestire piuttosto bene Android 12 ed a limitare al minimo gli eventuali lag dell’interfaccia anche nel corso della riproduzione dei video.

Integra poi il WiFi a doppia banda, con il quale non solo si potrà connettere ad un hotspot, ma che verrà sfruttato anche per le connessioni wireless ad Android Auto o CarPlay: l’utilizzo è davvero semplicissimo e richiederà pochissimi secondi di configurazione.

Compatibilità e configurazione

Così come per qualsiasi esponente della categoria, c’è un solo requisito imprescindibile per poter utilizzare Ottocast Play2Video Pro: anche se è un box Android a tutti gli effetti, è necessario che l’auto in cui lo si andrà a collegare, sia compatibile con CarPlay di Apple.

Ad ogni modo, utilizzare Ottocast Play2Video Pro è davvero semplice e tutta l’esperienza è praticamente totalmente plug-and-play. Basterà inserire il dispositivo nella presa USB della propria auto dedicata a CarPlay ed aspettare qualche istante: dopo pochi secondi, il sistema si illuderà che sia stato connesso uno smartphone CarPlay, e sullo schermo comparirà la schermata iniziale di Ottocast Play2Video Pro, che però è molto diversa rispetto a quella che si trova in genere nei dispositivi di questa tipologia.

In realtà, sono dell’idea che l’Ottocast Play2Video Pro sia uno dei box Android da auto più ottimizzati dal punto di vista software: è animato da Android 12 personalizzato da un’interfaccia grafica proprietaria, nella quale però il brand ha fatto una scelta molto drastica: non ha integrato il Play Store. Quindi no, su questo box non si potranno installare applicazioni scaricate dallo store di Google, ma ci si dovrà limitare ad utilizzare quelle che arrivano pre-installate.

Già dal primo avvio, nel Ottocast Play2Video Pro si troveranno installate app come YouTube Music, YouTube, Netflix, Spotify ed un’app per l’IPTV e sono queste a cui ci si dovrà affidare qualora si vogliano utilizzare i servizi streaming nell’infotainment dell’auto. Una limitazione, è vero, che però io ho interpretato pensando al fatto che il brand abbia spinto sull’ottimizzazione del sistema, evitando eventuali incompatibilità con eventuali applicazioni installate autonomamente.

Tutta l’esperienza utente è perfettamente fluida e priva di rallentamenti, e sono disponibili anche due applicazioni specifiche per la connessione al proprio smartphone. Che si tratti di un dispositivo Android o di un iPhone, lo smartphone si potrà connettere all’Ottocast Play2Video Pro in modalità wireless, per poter utilizzare CarPlay e Android Auto tramite questo box. Il che vuol dire che, qualora la vostra auto non integri queste tecnologie wireless, ma permetta di utilizzarle solo collegando lo smartphone, l’Ottocast Play2Video Pro la trasformerà rendendola compatibile anche con la modalità senza fili.

Prezzo e considerazioni

Ottocast Play2Video Pro ha un prezzo di vendita di 159,99 euro ma, per un periodo limitato, lo si potrà acquistare in sconto a 89,99 euro tramite il box in basso. Chiaro, non è un dispositivo che si rivolge a tutti che nasce con lo scopo di “raggirare” alcune (essenziali, a mio avviso) limitazioni di Android Auto, CarPlay ed in generale dei sistemi di infotainment delle auto.

E sottolineando sempre gli ovvi rischi per la sicurezza ed il fatto che ovviamente non si dovrà mai utilizzare dispositivi del genere per vedere un film su Netflix mentre si guida, o per guardare YouTube se non si è parcheggiati, si tratta di un prodotto senza troppi fronzoli che fa quello che promette, senza troppi problemi o senza la necessità di procedure complesse per la configurazione.

Peccato solo per l’impossibilità di installare applicazioni manualmente: io che ad esempio non utilizzo Spotify, avrei preferito avere la possibilità di scegliere ed utilizzare un’altra piattaforma di streaming.





