Google Play Store ha un nuovo download manager: adesso più semplice avviare le app

Negli ultimi mesi, Google si è dimostrata particolarmente attenta all’esperienza utente del Play Store per Android, continuando ad introdurre miglioramenti e nuove funzionalità per consentire gli utenti del sistema operativo del robottino verde di trovare, scaricare ed installare nuove app in modo sempre più pratico e veloce. L’ultime novità riguarda proprio come le nuove applicazioni vengono scaricate, con un nuovo download manager che propone iimmediatamente anche l’apertura delle app installate di ricente.

Ecco il nuovo dowload manager del Google Play Store: presto disponibile per tutti

Crediti: Mishaal Rahman

Lo sviluppatore Mishaal Rahman ha scoperto in questi giorni che Google sta lavorando ad un nuovo Download Manager per il Play Store che semplificherà ulteriormente l’apertura delle app dopo averle scaricate. In questa nuova versione dello store per le app Android, attualmente disponibile per pochissimi utenti, compare una nuova icona in alto a destra quando si sta per effettuare il download di una nuova app, con una lista completa delle app installate recentemente. Da questa schermata è possibile aprirle una ad una direttamente, in modo da aver sempre a disposizione quello di cui si aveva bisogno.

Questa nuova funzionalità sembra essere ancora in fase di rollout, ma purtroppo non sappiamo ancora quando verrà resa disponibile per tutti gli utenti Android. Non possiamo quindi far altro che consigliarvi di verificare periodicamente gli aggiornamenti disponibili per il Google Play Store e sperare di rientrare quanto prima nella lista degli utenti che possono vantare di aver attivo il nuovo Download Manager.

