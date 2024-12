Recensione LaserPecker LP4: l’incisore laser per principianti che non sapevi di volere

Usare un incisore a laser, onestamente parlando, non era mai stato minimamente nei miei pensieri; è vero che sono un appassionato del fai da te, ma è anche vero che mai ho sentito l’esigenza di avere in casa un prodotto di questo tipo che mi permettesse di fare in autonomia dei progetti di questo tipo.

Devo dire, però, che quando LaserPecker ci ha inviato la nuova LP4, un po’ di sana curiosità mi è saltata fuori e non vi nego che ci ho passato ben volentieri un po’ di ore a smanettarci, in compagnia di mio padre che del fai da te, e dei lavori manuali, ne ha da sempre fatto una professione. LaserPecker LP4 è un incisore di fascia medio alta, sempre dedicato al srttore hobbistico, certamente, ma con una marcia in più che la rende versatile per molteplici scenari, per cui dopo un po’ di test sono pronto a raccontarvela.

Recensione LaserPecker LP4

Contenuto della confezione

Il LaserPecker LP4 si presenta in una confezione ben organizzata, che riflette la cura per i dettagli del produttore. All’interno della scatola, oltre al dispositivo stesso, si trovano diversi componenti necessari per l’assemblaggio che denotano, da subito, l’estrema versatilità dell’incisore. Nello specifico, nel pacchetto che ho ricevuto io, ho trovato:

Un adattatore di alimentazione

Un paio di occhiali protettivi

Cavi USB-C a USB-C e USB-C a USB-A per il collegamento dei vari accessori

Una estensione rotante

Una estensione a scorrimento

Inoltre, LaserPecker ha incluso un piccolo kit di utensili che consente di montare l’incisore senza dover ricorrere ad attrezzi in proprio possesso, un vantaggio non da poco soprattutto per chi non è amante del fai da te e, per diverse ragioni, può non averei in casa gli strumenti giusti per l’assemblaggio.

Molto apprezzati, nella confezione di vendita, anche alcuni materiali di prova, come quattro pezzi di legno sottile e alcune schede acriliche lucide, che vi permetteranno di iniziare a sperimentare con materiali più semplici da lavorare.

Design e costruzione

L’assemblaggio dell’incisore richiede circa 15 minuti ed è spiegato in modo chiaro nel manuale incluso in confezione; se conoscete già l’argomento il montaggio è piuttosto incisivo, altrimenti con il manuale si farà tutto in pochi minuti. Non ci sono particolari accorgimenti da seguire, se non quello di prestare attenzione all’unità laser principale, visto che è piuttosto pesante rispetto al resto. Il LaserPecker LP4 si distingue certamente per il suo design elegante e moderno, abbastanza inconsueto per la categoria, interamente caratterizzato da una struttura in alluminio che trasmette una sensazione di qualità premium e robustezza complessiva, sin dal primo approccio dove nessun dettaglio appare minimamente trascurato.

Il dispositivo è dotato di un sistema di gestione dei cavi ben progettato, che consente di mantenere i collegamenti ordinati, riducendo il rischio che i cavi intralcino il funzionamento. Sul retro del corpo del laser sono presenti porte USB-A, una porta USB-C per il collegamento al computer e un connettore per l’alimentazione. Ci sono due ventole che si attivano a seconda degli scenari di utilizzo, ma mai diventa troppo rumoroso da utilizzare anche in caso di usi più intensi.

La base di cui l’LP4 è dotata consente di regolare in altezza l’incisore rispetto al piano, grazie a due pulsanti nella parte superiore che regolano i movimenti in modo piuttosto preciso, con un semplice tocco. Anche il laser può essere orientato a 360 gradi grazie a due manopole di regolazione separate, il che già vi lascia intuire la grande flessibilità di utilizzo dell’incisore di LaserPecker.

Il laser è facilmente focalizzabile utilizzando due punti rossi guida che si sovrappongono: la chiave di questo LP4 è proprio questa, l’estrema semplicità d’uso che lo rende adeguato sia ai principianti che agli utenti più in esperti. C’è poi inclusa in confezione anche una protezione che si aggancia in modo magnetico e ci protegge, durante l’uso, sia dai fumi prodotti durante l’incisione sia dalla luce del laser che può danneggiare la vista se esposta a lungo, motivo per cui è consigliabile sempre l’utilizzo degli occhiali. Per quanto sia apprezzabile per via della sua protezione, senza dover necessariamente usare gli occhiali, la copertura non è il massimo della comodità se intendiamo incidere oggetti di forma particolare o di dimensioni più contenute.

Sulla parte superiore dell’LP4 è presente anche un touchscreen circolare, utile per selezionare il tipo di laser e controllare le operazioni direttamente dall’incisore, come ad esempio lanciare un progetto già eseguito in precedenza tramite la cronologia a bordo; considerando, però, che ci sono tanti parametri da affinare durante il lancio di un progetto, è preferibile sempre seguire la procedura sullo smartphone oppure sul computer. Insomma, a livello estetico e costruttivo il LaserPecker LP4 si presenta con un peso ben bilanciato e una costruzione pensata per durare, e rappresenta dunque una soluzione portatile ma al contempo semi-professionale per l’incisione e il taglio.

Funzionalità e prestazioni

Il punto forte del LaserPecker LP4 è la sua configurazione a doppio laser, composta da un diodo blu da 10W per materiali come legno, vetro e ceramica, e un laser a infrarossi da 2W, ideale per metalli e plastica. Il LaserPecker LP4 si distingue per la velocità di incisione, che raggiunge i 4000 mm/s, valore che di fatto lo rende una tra le macchine compatte più rapide disponibili.

Durante l’utilizzo, si percepisce chiaramente la sua efficienza, non a caso è capace di completare un’incisione in pochi secondi. Anche un’immagine complessa, inviata senza ottimizzazioni, ha richiesto solo cinque minuti, con risultati impeccabili, dimostrando l’affidabilità e la precisione del dispositivo. La capacità di incisione del LaserPecker LP4 è supportata da una risoluzione regolabile fino a 8K e una granularità incredibile di 0,003 mm. Ciò permette di ottenere dettagli finissimi, come linee sottili, gradazioni di ombreggiature e profondità, ideali per trasferire foto o disegni complessi su materiali diversi.

Ad esempio, l’incisione di un logo o di caratteri tipografici avviene con precisione chirurgica, preservando ogni dettaglio del design. L’allineamento manuale è semplice ed efficace. Durante la modalità di anteprima, basta regolare l’altezza della testa laser finché i due punti laser si sovrappongono, quindi posizionare l’immagine nello spazio di lavoro tramite l’app. Una luce blu incornicia l’area di incisione, facilitando ulteriormente l’operazione.

Con un’area di lavoro di base di 160 x 120 mm, il dispositivo è ideale per piccoli progetti come sottobicchieri, cover per smartphone o targhette, mentre grazie all’accessorio slider, l’area di lavoro si espande fino a 160 x 300 mm, soluzione indispensabile per progetti con dimensioni più importanti.

Ma la vera chicca è racchiusa nel modulo rotante, che utilizza la stessa logica di un tornio, per intenderci (io ne so qualcosa, avendo un tornio in casa e un padre che realizza l’impossibile, da oltre 30 anni), utile per incidere materiali cilindrici, come barattoli, bicchieri e tazze. Come anticipato prima, ciò che rende unico questo incisore è la doppia sorgente laser: con quello blu da 10W si incidono tranquillamente materiali come legno, acrilico, vetro e ceramica, mentre con il laser infrarosso da 2W si possono lavorare materiali come come l’acciaio inossidabile, oro e argento, nonché plastiche rivestite.

Questa versatilità consente di combinare incisioni e tagli nello stesso progetto senza interruzioni, rendendo la macchina particolarmente efficiente. I test di incisione hanno dimostrato prestazioni eccellenti su vari materiali. Sul cartone, l’incisione è risultata pulita e definita senza richiedere configurazioni complesse. Sul legno, i profili predefiniti del software hanno generato risultati di alta qualità, con contrasto nitido e testo leggibile. Su materiali più complessi come plastica e metalli, il dispositivo ha offerto buoni risultati, sebbene sia necessaria una regolazione fine per ottenere un’incisione ottimale, specialmente su superfici più difficili e dure come l’acciaio.

Naturalmente man mano che il lavoro si intensifica e che le superfici si fanno più dure e resistenti è necessario affiancare all’incisore, per un lavoro pulito e senza odori, un purificatore d’aria che, tra le altre cose, viene venduto sempre da LaserPecker, perfettamente ottimizzato con tubi compatibili e accessori adeguati proprio all’LP4; nel caso voleste acquistarlo, è disponibile nel bundle con tutti gli accessori o anche venduto singolarmente, ad un prezzo certamente meno conveniente di 399 euro (scontato da 539).

Applicazione

Per iniziare a incidere con il LaserPecker LP4, è necessario utilizzare l’app Design Space, sviluppata appositamente e disponibile sia su Android che su iOS. Questa consente di creare design di base utilizzando forme geometriche, font e persino disegni a mano libera, oltre a darvi accesso ad una fornita libreria con centinaia di clipart e modelli pronti all’uso. È possibile importare file SVG o immagini, incluse foto scattate con lo smartphone, per personalizzare ulteriormente i vostri oggetti, anche se tuttavia per utenti più esperti e per lavori più articolati, può essere necessario utilizzare software di progettazione più strutturati, come ad esempio Adobe Illustrator.

Per completezza vi dico anche che è disponibile l’applicazione per PC Windows, ma non avendo a disposizione un computer per i test, ho effettuato tutte le mie prove con un iPhone. L’applicazione, ad un occhio fino, potrebbe non risultare impeccabile: l’interfaccia appare poco rifinita, abbastanza sparatana e senza delle chiare linee guida che, per i principianti alle prime armi, può essere decisamente deleterio e frustrante, soprattutto se pensate che è un prodotto dedicato proprio ad un target di utenti che si affacciano a questo mercato. Tuttavia una volta fatta qualche prova e capito le logiche di funzionamento, vi sono sincero, utilizzarla è divertentissimo ed alla portata di tutti, l’importante è superare lo scoglio iniziale che può sembrarvi complicato.

Screenshot

Il funzionamento dell’app è molto semplice: una volta scelto il design da incidere, si passa alla modalità Preview Mode, che consente l’allineamento manuale sulla superficie, una luce blu incornicia l’area dell’incisione, aiutando a posizionare correttamente il progetto. Successivamente, è necessario impostare i parametri nell’app, a partire dalla velocità di incisione. Durante i test, abbiamo iniziato con una risoluzione a 1K, che offre un’incisione rapida, ideale per design semplici. Per dettagli più raffinati o risoluzioni più elevate, le modalità 4K e 8K sono preferibili, ma richiedono tempi di lavorazione significativamente più lunghi. Ho usato come punto di riferimento la guida fornita da LaserPecker, visualizzabile a questo link, ma chiaramente l’esperienza e gli sbagli hanno fatto sì che i risultati fossero più affinati.

Nell’ultima schermata si seleziona il tipo di materiale da incidere, sfruttando i parametri predefiniti già disponibili all’interno dell’app a seconda del tipo di materiale, regolando così profondità dell’incisione e potenza; a dir la verità, però, con le varie prove effettuate quasi mai ho trovato buoni i preset dell’azienda, perciò sono sempre stato costretto a fare delle modifiche su ogni tipologia di materiale utilizzato.

Prezzo e considerazioni

LaserPecker LP4 è venduta in diversi bundle, a partire da 1499 euro per il solo laser, fino a 1759 per la configurazione con laser ed estensione rotante, 1899 per quella anche con l’estensione slider, ed infine il bundle complet o con tutti gli accessori, incluso anche il purificatore d’aria a 2259 euro; nel caso lo voleste la stampante è acquistabile anche direttamente su Amazon, ma il prezzo è decisamente più alto dello store ufficiale ed è spedito, comunque, da fuori Europa.

In linea di massima, il prezzo potrebbe sembrare alto per molti, ed in effetti non è basso: l’LP4 di LaserPecker si fa pagare per la sua estrema facilità d’uso che la rende adeguata anche a chi non ha mai usato un prodotto del genere, ma se siete già esperti e conoscete l’argomento, potreste sicuramente puntare a qualche prodotto diverso, e forse spendere anche meno. Ad ogni modo, per la mia esperienza, la LP4 è assolutamente promossa ed unica nel suo genere.

