OpenAI festeggia il Natale con Sora: accesso illimitato durante le festività!

Nonostante siano finiti, i 12 giorni di OpenAI continuano ad omaggiare gli utenti con regali all’insegna dell’intelligenza artifciale. La compagnia statunitense, infatti, ha voluto aggiungere un giorno bonus al calendario dell’avvento dell’AI, annunciando che durante le festività gli utenti di ChatGPT potranno utilizzare senza limitazioni il nuovo generatore di video Sora. C’è soltanto un piccolo dettaglio: per farlo, bisognerà essere abbonati almeno al piano Plus.

Natale all’insegna dei video AI: Sora è illimitato per gli abbonati a ChatGPT Plus e Pro

Crediti: Sam Altman

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha annunciato che a partire dal 21 dicembre e fino alla fine delle festività natalizie, gli utenti abbonati a ChatGPT Plus e ChatGPT Pro potranno utilizzare il modello generativo di video Sora senza alcun tipo di limitazione. Durante questo periodo di pausa dal lavoro, infatti, i server di OpenAI non dovranno sostenere anche il carico degli sviluppatori e quindi potranno dedicare maggiori risorse agli utenti in tutto il mondo. Purtroppo, non è stata proclamata alcuna data di fine di questo periodo speciale, ma è lecito aspettarsi il servizio illimitato fino al 6 (o 7) gennaio.

Sora ha da subito stupito tutti con dettagli riprodotti fedelmente nei video generati con questo modello, ma fino ad ora per entrambi gli abbonamenti di ChatGPT con cui è disponibile erano state imposte delle limitazioni che in qualche modo potevano frenare la creatività degli utenti. Per il periodo natalizio, però, si potranno creare video in quantità, dando libero sfogo alla propria fantasia. Vi ricordiamo che Sora non è ancora disponibile in Europa e in Italia, ma è possibile abilitare il servizio utilizzando una classica VPN.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le