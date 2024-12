Nothing Phone (3a) e (3a) Plus avranno due grandi novità per SoC e fotocamera

È da un po’ di tempo che si parla dei prossimi smartphone Nothing in arrivo: stranamente l’attenzione non è per il modello principale della serie, bensì per la coppia “minore”. Anche le ultime novità riguardano Nothing Phone (3a) e (3a) Plus, con una serie di buone notizie che di certo faranno felici gli appassionati: si tratta di leak, ma decisamente ghiotti, che riguardano il chipset che troveremo a bordo ma anche il comparto fotografico!

Nothing Phone (3a) e (3a) Plus sarebbero i prossimi modelli in arrivo: gli ultimi leak fanno presagire ottime notizie per i fan

Crediti: Nothing

Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dal codice di Nothing OS 3, ultima versione del software del brand, che porta Android 15 a bordo dei suoi dispositivi. Ancora una volta i nuovi telefoni sono indicati con i nomi in codice, ossia Asteroids – Nothing Phone (3a) – Asteroids_plus – Nothing Phone (3a) Plus – e Galaga, per CMF Phone 2. Dopo i primi benchmark delle scorse settimane, ora spunta una nuova “conferma”: i due smartphone di Nothing sarebbero mossi dallo Snapdragon 7s Gen 3, quindi segnando il passaggio da MediaTek ed un chipset Qualcomm. Il modello targato CMF, invece, avrebbe dalla sua un SoC MediaTek.

Tuttavia le buone notizie non finiscono qui: i prossimi Nothing di fascia media avrebbero un’aggiunta parecchio gradita. Gli attuali Phone (2a) e (2a) Plus sono dotati di una doppia fotocamera con un sensore principale dotato di OIS ed un ultra-grandangolare; in base a quanto emerso, Nothing Phone (3a) monterebbe un teleobiettivo e Phone (3a) Plus avrebbe addirittura un teleobiettivo periscopico. Inoltre, dal codice di Nothing OS 3 è emerso che i due modelli potrebbero essere i primi del brand con supporto eSIM.

Insomma, si tratta di caratteristiche che di certo faranno piacere agli appassionati di Nothing: i “puristi” di Qualcomm avranno un SoC Snapdragon, mentre i più attenti alla fotocamera riceveranno un miglioramento non indifferente. Ovviamente quanto visto finora è frutto di leak e – come al solito in questi casi – l’ultima parola spetta sempre al brand.

