OpenAI lancia ufficialmente Sora: un’AI che crea video incredibili, ma l’Italia dovrà aspettare

Come parte dei 12 giorni del calendario dell’avvento, OpenAI ha finalmente pubblicato la versione finale di Sora: l’intelligenza artificiale che nei mesi scorsi ha stupito tutti con la creazioni di video incredibilmente realistici. Il nuovo modello text-to-video è disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT, ma non arriverà subito in tutti i paesi del mondo: per il momento, infatti, questa prima versione con cui gli utenti possono effettivamente interagire non sarà disponibile per tutti.

OpenAI Sora è finalmente qui: crea video in Full HD partendo da una semplice descrizione

Crediti: Sora

Presentata come una “research preview” lo scorso febbraio, Sora è disponibile da oggi per gli utenti di ChatGPT, con tanto di sito ufficiale e nuove interfaccia per semplificare la generazione di nuovi filmati tramite descrizione testuale. Questa prima versione pubblica permette di creare video in 480p, 720p e 1080p, consumando più o meno token in base alla risoluzione scelta. I risultati mostrati, ancora una volta, lasciano davvero a bocca aperta.

Per utilizzare OpenAI Sora, tuttavia, è attualmente richiesto un abbonamento: gli utenti di ChatGPT Plus possono sfruttare 1.000 token per creare fino a 50 video (fino a 720p) della durata di 5 secondi, mentre gli abbonati al nuovo ChatGPT Pro possono usufruire di 10.000 token per la creazione di circa 500 video (fino a 1080p) della durata di 20 secondi.

La brutta notizia, però, è rappresentata dall’attuale disponibilità regionale della nuova intelligenza artificiale: Sora, infatti, non è disponibile al momento in Europa e in Italia e secondo Sam Altman potrebbe volerci ancora diverso tempo prima che l’AI sbarchi nel vecchio continente.

Se vi trovate negli Stati Uniti, quindi, potete utilizzare fin da subito Sora tramite il nuovo sito ufficiale.

