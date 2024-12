iPad 11 è dietro l’angolo: debutterà con iPadOS 18.3?

Apple ha aggiornato la quasi totalità della lineup dei propri tablet durante il 2024, ma l’opera verrà completata soltanto nei primi mesi del prossimo anno. All’appello, infatti, manca ancora il nuovo iPad di 11esima generazione, che potrebbe arrivare nei negozi a cavallo tra gennaio e febbraio, accompagnato ovviamente da un nuovo aggiornamento per il sistema operativo iPadOS, almeno secondo quando emerso dalle ultime indiscrezioni.

Il 2025 si aprirà con il nuovo iPad 11, accompagnato da iPadOS 18.3

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso da un insider particolarmente affidabile, la cui particolarità è quella di rimanere anonimo su X, Apple avrebbe in programma il lancio del nuovo iPad 11 nello stesso periodo del rilascio ufficiale di iPadOS 18.3. Questa informazione, per quanto semplice, ci offre una importante finestra temporale in cui collocare l’eventuale presentazione del nuovo tablet di Cupertino. Gli oggiornamenti x.3 di iOS e iPadOS, infatti, sono soliti arrivare verso la fine di gennaio: potrebbe essere quindi questo il periodo di lancio degli inediti iPad.

Il periodo, ovviamente, potrebbe allungarsi al mese di febbraio, ma sembra ormai evidente che gli iPad di 11esima generazione siano ormai dietro l’angolo: di questi dispositivi entry-level, tuttavia, conosciamo davvero molto poco. Si vocifera, infatti, che possano essere alimentati dal chip A17 Pro, in modo da poter funzionare con Apple Intelligence, ma restano ancora molto vaghi i dettagli sulle possibili specifiche. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni, che ormai dovrebbe praticamente arrivare a breve.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le