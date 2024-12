Motorola migliora la sua politica di aggiornamenti Android, ma solo per questi smartphone

Quello degli aggiornamenti Android è sempre stato un argomento scottante, in grado di scaldare non poco gli animi. Per fortuna le cose stanno migliorando notevolmente per tantissimi brand: il numero di major update garantiti è cresciuto e vari marchi sono diventati anche più celeri nel rilascio dei contenuti. Tra le aziende che hanno fatto passi avanti troviamo anche Motorola, con la sua nuova politica di aggiornamenti Android: ecco quali smartphone sono supportati, ma per ora si tratta ancora di un numero esiguo.

Motorola: nuova politica per gli aggiornamenti Android, ecco gli smartphone supportati

Crediti: Motorola

Fino a questo momento Motorola ha offerto 3 aggiornamenti Android, limitati ai dispositivi di fascia alta; per i mid-range si scende a 2 update mentre nel caso dei modelli più economici non si arriva nemmeno all’introduzione di una nuova versione di Android. Ovviamente un cambiamento totale è impossibile ma la compagnia asiatica ha ascoltato il feedback degli utenti, cominciando a fare dei miglioramenti importanti. Ora Motorola offre 5 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza ma per ora la nuova politica è limitata solo a questi modelli:

Purtroppo i dispositivi precedenti non sono compresi e non è chiaro se questa politica sarà applicata con costanza a tutti i nuovi dispositivi (probabile che saranno esclusi i budget phone). Comunque la presenza di Moto G75 fa ben sperare, dato che si tratta di un terminale di fascia media. Come al solito c’è il risvolto della medaglia: al momento l’elenco è striminzito ed esclude telefoni del calibro di Edge 50 Pro e Ultra e gli ultimi RAZR pieghevoli (che dovrebbero ricevere quindi 3 aggiornamenti Android).

Se volete sapere quali sono i produttori di smartphone che aggiornano di più i loro modelli, ecco il nostro approfondimento dedicato. In testa ci sono Samsung e Google (guardando al mondo Android), con 7 anni di aggiornamenti Android; comunque anche gli altri brand stanno migliorando rispetto al passato, segno che l’interesse degli utenti per la questione update (e quindi per il supporto software post-vendita) non è mai scemata.

