Nothing Phone (1) e (2a) Plus: arriva Android 15 con Nothing OS 3.0 Beta | Download

Il programma di aggiornamenti di Nothing prosegue senza ritardi sulla tabella di marcia, anzi ormai tutti i modelli del brand hanno ricevuto l’update all’ultima versione dell’OS del robottino verde, tramite beta. Le ultime aggiunte – che chiudono il cerchio – sono Nothing Phone (1) e (2a) Plus: l’azienda di Carl Pei ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 15 tramite Nothing OS 3.0 Beta, a pochi giorni di distanza dal modello CMF Phone 1. Andiamo a scoprire tutte le novità con il changelog completo, mentre per i più audaci ci sono anche i link al download.

Nothing Phone (1) e (2a) Plus ricevono l’aggiornamento ad Android 15 con Nothing OS 3.0 Beta | Changelog & Download

Crediti: Nothing

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento a Nothing OS 3.0 Beta; le novità sono le stesse sia per Nothing Phone (1) che per (2a) Plus e in entrambi i casi si passa ad Android 15 come base software; dopo tutti i dettagli trovate la procedura per installare l’update a bordo di entrambi i modelli, insieme ai passaggi per effettuare il rollback.

Widget condivisi Utilizza i widget per collegarti con amici e familiari. Guarda i widget di un’altra persona visualizzati sulla schermata iniziale e interagisci con loro tramite reazioni. Un nuovo modo per rimanere in contatto.‎

Schermata di blocco Nuova pagina di personalizzazione della schermata di blocco. Accedi premendo a lungo sulla schermata di blocco o tramite la pagina di personalizzazione. Quadranti dell’orologio migliorati. Scegli il tuo stile preferito. Spazio widget ampliato, che ti consente di posizionare più widget sulla schermata di blocco.

‎Smart Drawer Aggiunta la funzionalità Smart Drawer basata sull’intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le tue app in cartelle. Per una migliore organizzazione e un facile accesso. Per la massima praticità, puoi aggiungere le tue app preferite in cima al cassetto delle app. Non è necessario scorrere.

‎Impostazioni rapide Design delle impostazioni rapide riconsiderato con un’esperienza di modifica ottimizzata. Progettazione migliorata della libreria widget. Visualizzazioni aggiornate nelle Impostazioni, tra cui migliori opzioni di Rete e Internet e Bluetooth.

‎Miglioramenti della fotocamera Velocità di avvio della fotocamera più rapida nel widget della fotocamera. Tempo di elaborazione della scena HDR ridotto. Interfaccia utente più fluida dopo le foto del conto alla rovescia Visualizzazione del cursore dello zoom migliorata.

‎ Visualizzazione pop-up migliorata Visualizzazione pop-up mobile per un multitasking più pulito e produttivo. Ridimensiona facilmente la visualizzazione pop-up trascinando gli angoli inferiori. Fissa la visualizzazione pop-up sul bordo dello schermo per un accesso rapido. Visualizza le informazioni senza uscire dall’app corrente. Scorri semplicemente verso il basso sulle notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up. Abilita tramite Impostazioni > Sistema > Visualizzazione pop-up. ‎

Altri miglioramenti Selezione e priorità basate sull’intelligenza artificiale delle app utilizzate di frequente, per tenerle a portata di mano per un’esperienza più efficiente. Aggiunto supporto per la funzione di archiviazione automatica per liberare automaticamente spazio di archiviazione senza rimuovere app o dati dal dispositivo. Condivisione parziale dello schermo per una registrazione dello schermo più efficiente e sicura. Registra solo una finestra dell’app anziché l’intero schermo. Aggiornamento della procedura guidata di configurazione alla versione 3.0 per un’introduzione più fluida a Nothing OS. Abilitate animazioni predittive per la schiena per le app che hanno aderito. Nuova animazione dell’impronta digitale con stile a matrice di punti distintivi. Nuova animazione di ricarica con stile a matrice di punti distintivi.

‎Nota: I widget condivisi sono attualmente supportati solo dai dispositivi Nothing. In questa fase, possono essere condivisi solo i widget foto (quadrati). Stiamo sviluppando rapidamente il supporto per altri widget, quindi resta sintonizzato. Poiché i widget condivisi sono in versione beta, potresti riscontrare alcuni problemi. Apprezziamo la tua pazienza mentre continuiamo a migliorare l’esperienza.



Come installare Nothing OS 3.0 Beta (con Android 15) sui modelli Phone (1) e (2a) Plus

Vai al menu “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software” per confermare che il tuo sistema è stato aggiornato all’ultima versione (Nothing OS 2.6). In caso contrario, accedi a “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” per controllare la presenza di aggiornamenti.

Per Phone (1) l’ultima versione è siglata Spacewar-U2.6-241031-1818 .

. Per Phone (2a) Plus l’ultima versione è siglata PacmanPro-U2.6-240924-2223 oppure PacmanPro-U2.6-241125-2243

oppure Scarica e installa questo file APK (valido per entrambi i telefoni).

(valido per entrambi i telefoni). Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Check for new version” ed esegui la procedura

Come tornare ad Android 14 (Rollback)

Per tornare da Android 15 alla versione stabile precedente, puoi eseguire la procedura di rollback (comprende la formattazione della memoria del telefono).

Scarica il pacchetto Rollback per Nothing OS 2.6 – Phone (1) Download / Phone (2a) Plus Download

/ Vai nel menu Impostazioni>Sistema>Aggiorna alla versione Beta

Clicca su “Importa file” e seleziona il pacchetto

Se riscontrassi problemi nella procedura, potresti dover creare una cartella denominata “Documenti” all’interno della cartella principale della memoria interna

