Motorola ThinkPhone 25 è ufficiale: ora è più compatto ed ha un Dimensity 7300

I rumor non hanno fatto in tempo ad entrare nel vivo: Motorola ha presentato ufficialmente il suo nuovo ThinkPhone 25 a distanza di pochissimo dalle prime indiscrezioni. Proseguendo con l’idea di fornire lo smartphone ideale agli utenti business, nasce un prodotto questa volta più compatto e con una profonda integrazione sia con i PC che con i tablet di Lenovo.

Motorola ThinkPhone 25: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo smartphone “ispirato” ai ThinkPad

Crediti: Motorola

Tra estetica, specifiche e funzionalità, Motorola ThinkPhone 25 rispecchia perfettamente le esigenze del pubblico aziendale. Il design è caratterizzato da un frame in plastica di forma piatta smussato negli angoli e da un retro in fibra aramidica (kevlar) colorata in Carbon Black. Pensato per essere leggermente più “tascabile” rispetto al suo predecessore, il dispositivo si mostra con un display da 6,36″. Di tipo pOLED, con una risoluzione Full HD+ (2670 x 1220 pixel) e refresh rate a 120 Hz, il pannello gode anche di certificazione HDR10+ e di un’ottima resistenza grazie al Gorilla Glass 7i.

A mettere in moto ThinkPhone 25 ci pensa il chipset MediaTek Dimensity 7300 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il comparto fotografico, a cui è stata affidata una porzione più ampia sulla back-cover rispetto al modello precedente, è equipaggiato con tre sensori. Il principale è un Sony LYTIA 700C da 50 MP con OIS, affiancato da un teleobiettivo 3x da 10 MP e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. Per la batteria, Motorola ha optato per un’unità da 4.310 mAh con ricarica cablata da 68 W e wireless da 15 W. È garantita la resistenza ad acqua e polvere (IP68) e c’è anche la certificazione MIL-STD-810H.

Crediti: Motorola

L’integrazione con PC e tablet del gruppo Lenovo è davvero profonda. C’è la sincronizzazione automatica, l’ottimizzazione per il collegamento istantaneo di tastiera e mouse, le notifiche centralizzate e la possibilità di utilizzare la fotocamera principale del telefono come webcam. Motorola inoltre ha scelto di offrire anche Moto Device Manager, utile per la gestione dei dispositivi da remoto. ThinkPhone 25 verrà commercializzato a partire da novembre al prezzo di 499€ in Europa con 5 anni garantiti di aggiornamenti sia lato software che per la sicurezza.

