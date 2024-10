Saldi autunnali per Amazon Ring: risparmi fino al 60% su videocamere e allarmi smart!

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si avvicina sempre di più: l’appuntamento è fissato per l’8 e 9 ottobre, ma nel frattempo non mancano altre occasioni per risparmiare. La promo del momento è dedicata ai dispositivi Amazon Ring, con sconti anche fino al 60%: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa Shorter Days!

I dispositivi Amazon Ring sono in sconto fino al 14 ottobre: tante occasioni per risparmiare e mettere in sicurezza la tua casa smart

Crediti: Amazon

Le offerte Ring Shorter Days dureranno dall’1 al 14 ottobre, con grandi sconti su Amazon e sullo store ufficiale del marchio. La promo è attiva su una selezione di dispositivi Ring, che includono il sistema di allarme domestico Ring Alarm, la videocamera di sicurezza plug-in Ring Indoor Camera, le videocamere per spazi esterni come Ring Stick Up Cam, Ring Spotlight e Ring Floodlight, i videocitofoni Video Doorbell – tra cui il nuovissimo Battery Video Doorbell – per essere sicuri di non perdere neanche un evento, e Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il citofono di casa. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

