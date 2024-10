Moto G75 5G arriva in Italia con certificazione militare, IP68 e Snapdragon 6 Gen 3

Dopo il debutto internazionale, il nuovo Moto G75 5G arriva anche in Italia: si tratta del primo modello della serie Motorola G ad essere certificato militarmente (con lo standard MIL-STD-810H), includendo anche la protezione da polvere e immersioni IP68. Ecco tutti i dettagli del nuovo medio gamma, insieme a prezzo e disponibilità per il nostro paese.

Moto G75 5G ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo medio gamma di Motorola

Crediti: Motorola

Come anticipato anche poco sopra, il nuovo Moto G75 5G punta alla massima resistenza, con una doppia certificazione IP68 e MIL-STD-810H: il dispositivo è progettato per reggere contro polvere, acqua, cadute improvvise fino a 1.2 metri, condizioni meteo e temperature estreme ed anche variazioni di pressione. Presente all’appello anche un vetro Gorilla Glass 5 per proteggere al meglio il display LCD (6,78″ Full HD+ a 120 Hz) mentre il retro è disponibile sia in materiale premium vegano colorato che in materiale opaco. Il comparto fotografico si basa sul modulo Sony LYTIA 600 da 50 MP con stabilizzazione ottica e tecnologia Quad Pixel, insieme ad un sensore Flicker per evitare l’effetto sfarfallio in condizione di luce artificiale. Non manca la possibilità di registrare video in 4K mentre il secondo sensore (ultra-grandangolare e macro) permette di catturare prospettive differenti.

Inoltre si tratta del primo smartphone al mondo mosso dallo Snapdragon 6 Gen 3 di Qualcomm, chipset di fascia media con funzioni AI, connettività 5G e il supporto WiFi 6/6E. Presente il supporto alla ricarica wireless mentre lato software troviamo Android 14 (tramite l’interfaccia proprietaria di Motorola). Moto G75 5G debutta in Italia al prezzo di 299€ e sarà disponibile all’acquisto a partire dalla seconda metà di novembre. Non vuoi aspettare per mettere le mani su uno smartphone Moto? Allora ecco le migliori occasioni Motorola in promo nei giorni della Fasta delle Offerte Prime (8 e 9 ottobre)!

Moto G75 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 166,1 x 77,2 x 8,3 mm per un peso di 205 grammi

Certificazione IP68 e MIL-STD-810H

e Display flat LCD IPS da 6,78″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.000 nit e protezione Gorilla Glass 5

(2.388 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 1.000 nit e protezione Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55)

+ 4 x 1,8 GHz A55) GPU Adreno 710

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W e wireless da 15W

con ricarica rapida da e da 15W Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con LYT-600, OIS e ultra-grandangolare da 119°

(f/1.8-2.2) con LYT-600, OIS e ultra-grandangolare da 119° Selfie camera da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con MyUX

