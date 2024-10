Motorola Moto G75 ufficiale: è il primo al mondo con Snapdragon 6 Gen 3

Un altro membro Motorola della famiglia Moto G è ufficiale: si tratta di Moto G57, quello che a tutti gli effetti è il primo smartphone ad aver mai montato lo Snapdragon 6 Gen 3.

Motorola presenta ufficialmente il suo nuovo Moto G75: tutte le novità

Disponibile nelle tre colorazioni Charcoal Grey, Aqua Blue e pelle vegana Succulent Green, Moto G75 misura 166,09 x 77,24 x 8,34/8,44 mm, pesa 205/208 grammi, ha un sensore ID laterale ed è certificato IP68 contro liquidi e polvere e MIL-STD-810H contro urti e cadute.

Ha dalla sua uno schermo LCD da 6,78″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.000 nits e vetro protettivo Gorilla Glass 5. Come anticipato, è l’unico a poter dire di basarsi sullo Snapdragon 6 Gen 3, SoC Qualcomm prodotto da Samsung a 4 nm che include CPU octa-core A78 fino a 2,4 GHz, GPU Adreno 710 e memorie da 8/256 GB LPDDR4X e UFS 2.2 con slot microSD.

Dentro c’è una batteria da 5.000 mAh che oltre ad avere supporto alla ricarica rapida a 33W ha pure quella wireless 15W, così come software Android 14 con MyUX e la promessa di 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza. Completano la configurazione la doppia fotocamera da 50+8 MP con sensore Sony LYT-600 e ultra-grandangolare/macro, frontale da 16 MP, speaker stereo Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C.

Moto G75 è disponibile in alcuni mercati selezionati, fra cui la Repubblica Ceca dove è disponibile al prezzo di 8.999 CZK, pari a circa 369€ a partire dal 5 novembre, in attesa di scoprire se e quando arriverà anche in Italia.

