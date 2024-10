Samsung Galaxy A16 in arrivo: ecco quanto costerà

Manca sempre meno al lancio dei nuovi smartphone della A-Series e nel frattempo vanno via via aumentando le indiscrezioni sul loro conto. Già durante gli scorsi giorni Samsung Galaxy A16 4G e A16 5G sono finiti sul web con presunte immagini corredate anche da alcune specifiche ma oggi ci sono ulteriori risvolti: il prezzo dei due terminali è infatti trapelato sul web fornendo un’anteprima soprattutto a chi è interessato all’acquisto.

Samsung prepara il lancio dei Galaxy A16: spuntano i prezzi di vendita in Europa

Crediti: AndroidHeadlines.com

Molto apprezzati, i dispositivi della famiglia A15 hanno portato grandi risultati in termini di vendite e sono pronti ora a passare il testimone alla nuova generazione. Di recente sono emersi tanti dettagli sui prossimi smartphone della serie e l’ultima novità riguarda uno degli aspetti più attesi. Il prezzo in Europa di Samsung Galaxy A16 in versione 4G LTE dovrebbe partire da 209,90€ mentre la variante 5G costerebbe 30€ in più, per un totale di 239,90€. In entrambi i casi il listino indicato riguarda le varianti da 128 GB di archiviazione.

Facendo riferimento a quanto emerso, ci sarà un aumento di 10€ rispetto agli attuali dispositivi A15, che arrivarono sul mercato italiano a partire da 199€. Ovviamente è bene tenere a mente che i prezzi leak fanno riferimento all’Europa, quindi in Italia potrebbero esserci dei rincari. Per quel che concerne le altre specifiche tecniche, le voci parlano di un processore Dimensity 6300, almeno 4 GB di RAM e Android 14 con One UI 6 come personalizzazione software. Lato fotografico, Samsung avrebbe pensato a una tripla fotocamera da 50 + 5 + 2 MP e ad un sensore per i selfie da 13 MP. A sorreggere il tutto, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W.

