I migliori smartphone Motorola in sconto su Amazon | Festa delle Offerte Prime 2024

I giorni 8 e 9 ottobre sono uno dei momenti più importanti per tutti i cacciatori di sconti: la Festa delle Offerte Prime 2024 è l’occasione perfetta per mettere le mani sui migliori prodotti tech a prezzi convenienti, come nel caso degli smartphone Motorola. Un marchio sempre diffuso in Italia, con una schiera di appassionati: design stilosi, performance di tutto rispetto e cifre appetibili. Si può chiedere di meglio da un brand storico come questo?

I migliori smartphone Motorola da acquistare su Amazon durante la Festa delle Offerte Prime

Non solo Xiaomi, Samsung ed Apple: gli utenti italiani apprezzano tanto anche i dispositivi Moto, un’azienda storica che è ormai ampiamente consolidata alle nostre latitudini. Non sono telefoni standard, ma nella linea di prodotti Motorola ci sono perfino smartphone pieghevoli in grado di rivaleggiare con i Big (visto il rapporto qualità/prezzo). Tra le occasioni della Festa delle Offerte Prime su Amazon troviamo i migliori smartphone Motorola del momento, con alcuni grandi nomi da non sottovalutare (e cifre particolarmente ghiotte).

Per partecipare è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, altrimenti non avrai accesso alle offerte riservate esclusivamente ai membri. Ma non finisce qui: l’abbonamento Prime offre anche una serie di vantaggi aggiuntivi, che rendono l’esperienza ancora più conveniente.

Spedizioni rapide senza alcun costo aggiuntivo

Prime Video per film e serie TV

Prime Music per musica e podcast

Prime Reading per eBook e fumetti

Amazon Photos per l’archiviazione illimitata delle foto

Deliveroo Plus per le consegne gratuite di food delivery

Twitch Prime per 1 abbonamento gratuito al mese a un canale Twitch

Servizio Amazon Fresh (laddove presente)

Sei in possesso dell’abbonamento Amazon Prime? Vediamo quindi quali sono gli smartphone Motorola con le migliori offerte:

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti nell’articolo, provate a disattivare AdBlock. Di seguito trovate i vari link ai prodotti: in alcuni casi sono in offerta lampo mentre in altri è necessario cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo (nella pagina Amazon del prodotto).

