Apple lancia iOS 18.2 RC 2: si allungano i tempi per la versione finale

Continua l’attesa per l’arrivo di iOS 18.2 con Apple che in queste ore ha pubblicato l’ennesima versione di test per gli sviluppatori. Dopo l’arrivo della Release Candidate la scorsa settimana, si poteva immaginare un rilascio ufficiale dell’aggiornamento già questa settimana, ma sembra ci siano ancora alcuni bug da correggere prima che le nuove funzionalità possa essere finalmente disponibili per tutti. In una mossa piuttosto rara, infatti, Apple ha pubblicato oggi iOS 18.2 RC 2.

iOS 18.2 RC 2: tutte le novità in vista del rilascio pubblico

Con il numero di build 22C151, iOS 18.2 Release Candidate 2 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili. Le novità di questo nuovo rilascio sembrano essere nascoste tutte “sotto il cofano“, con la risoluzione di possibili bug e l’integrazione di nuove patch di sicurezza prima del lancio pubblico. Il nuovo aggiornamento, infatti, era atteso per tutti questa settimana, ma è possibile che il rilascio venga ritardato ancora un po’.

Per installare questa nuova RC 2 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi selezionare uno dei due canali di distribuzione (iOS 18 Developer Beta o iOS 18 Public Beta), ormai uniformati per la stessa build. Chi ha già aggiornato alla precedente Release Candidate troverà soltanto un piccolo aggiornamento OTA.

