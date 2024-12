Gli auricolari Open Ear di Xiaomi scendono al minimo: quasi a metà prezzo!

Quest’anno Xiaomi ha presentato – prima in patria e poi in Italia – i suoi primi auricolari true wireless di tipo Open Ear, una soluzione utilissima e stilosa. Ora le TWS Xiaomi OpenWear Stereo scendono al miglior prezzo di sempre, in occasione degli sconti di Natale: il tuo regalo perfetto, quasi a metà prezzo!

Xiaomi OpenWear Stereo sono gli auricolari true wireless Open Ear del brand cinese, ora al miglior prezzo del momento

Crediti: Xiaomi

Lo store ufficiale offre uno sconto del 33% sugli auricolari Xiaomi OpenWear Stereo: grazie all’offerta del momento il prezzo scende a 79,9€ (anziché 119,9€), ovviamente con la spedizione dall’Italia. Ricordiamo che si tratta di una promozione dello shop ufficiale Xiaomi e che è possibile anche riscattare un ulteriore sconto di 10€ (ma è valido solo per i nuovi utenti dello store).

Crediti: Xiaomi

Eleganti e leggeri, gli auricolari true wireless Open Ear di Xiaomi ti permettono di ascoltare la tua musica in tutta serenità e senza isolarti completamente dall’ambiente circostante. Si tratta di una tipologia di TWS utile per sportivi, ma anche nella vita di tutti i giorni (al lavoro o in auto). Le cuffiette sono dotate di driver con riduzione della dispersione acustica da 10 mm, per ascoltare audio senza perdite e fino a 38 ore (grazie alla combinazione tra batteria e custodia di ricarica). Il design Open Ear garantisce il massimo comfort, ma senza rinunciare alla qualità audio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

