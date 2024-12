Il primo OnePlus Pad si aggiorna ad Android 15: arriva OxygenOS 15 stabile

Il primo tablet del brand cinese riceve finalmente l’update ad Android 15 in versione stabile. Il rilascio della OxygenOS 15 stabile per OnePlus Pad è cominciato, ma – come al solito in questi casi – dovremo pazientare ancora: ecco tutte le novità introdotte dalla compagnia.

OnePlus Pad comincia a ricevere l’aggiornamento ad Android 15, con OxygenOS 15 (in versione stabile)

Crediti: OnePlus

Il primo OnePlus Pad sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla versione software OPD2203_15.0.0.301(EX01): come visto in apertura, si tratta della OxygenOS 15 stabile, ovviamente su base Android 15. Il roll out è partito dall’India mentre dovrebbe fare capolino in Europa e Nord America a partire dalla prossima settimana.

Scarica OxygenOS 15 per i vari modelli OnePlus

Di seguito trovate il changelog completo, con tutte le novità introdotte a bordo del primo tablet di OnePlus.

Effetti di animazione ultra

Aggiunge la copertura della curva di scorrimento a livello di sistema per le app di terze parti, comprese le interfacce WebView, garantendo un’esperienza di scorrimento coerente in tutto il sistema.

Ritocco AI

Introduce AI Detail Boost per migliorare la chiarezza delle foto ritagliate, distanti o di bassa qualità.

Con AI Reflection Eraser, le foto sfocate riacquistano la loro nitidezza, la precisione del colore e l’illuminazione, assicurando che i momenti speciali con animali domestici, bambini e altri siano vividamente conservati.

Introduce l’AI Reflection Eraser per rimuovere senza sforzo i riflessi di vetro per foto più chiare e autentiche attraverso le finestre.

Note AI

Introduce la nuova suite di scrittura AI che include le funzionalità di scrittura AI continua, correzione e ottimizzazione dello stile per aiutarti a redigere e migliorare i contenuti, scatenando la tua creatività in un istante.

Introduce la funzione Formato per organizzare le informazioni sparse in contenuti ben organizzati per renderli visivamente più attraenti e più facili da leggere.

Introduce la funzione Pulizia per rimuovere le parole di riempimento dalle note vocali per rendere le frasi più coerenti mantenendo l’audio originale.

Effetti di rendering luminosi

Ottimizza il design dell’angolo arrotondato standardizzando le sue specifiche ed estendendo l’applicazione di una curvatura continua.

Flux Theme

Introduce nuove opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco e la schermata Home. La schermata di blocco supporta la miscelazione dei colori dell’orologio, gli sfondi sfocati, gli effetti di profondità dell’IA, il riempimento automatico dell’IA e altro ancora. La schermata Home supporta sfondi sfocati e altro ancora.

Avvisi in tempo reale

Aggiunge un nuovo design per gli “Avvisi in tempo reale” incentrato sulla visualizzazione delle informazioni, offrendo una migliore efficienza. “Avvisi in tempo reale” è anche posizionato al centro, creando un display più equilibrato.

Ottimizza il modo in cui interagisci con le capsule “Avvisi in tempo reale”: basta toccare una capsula e vederla espandersi in una scheda. Puoi passare rapidamente da più attività dal vivo semplicemente scorrendo a sinistra o a destra sulle capsule nella barra di stato, rendendo più efficiente visualizzare le informazioni.

Introduce un nuovo sistema di animazione “Avvisi in tempo reale” con design elastico, espansione senza soluzione di continuità e sfocatura dinamica in tempo reale per migliorare le immagini delle carte.

Fotoritocco

Introduce la funzionalità di fotoritocco reversibile che ricorda le impostazioni per le modifiche precedenti in modo che possano essere applicate alle modifiche successive, mantenendo il flusso creativo ininterrotto.

Migliora l’integrazione tra fotocamera e filtri, in modo che i filtri applicati alle foto quando scattati possano essere modificati, modificati e rimossi in seguito in Foto.

Floating Window e Split View

Introduce nuovi gesti per le finestre galleggianti: tirare verso il basso un banner di notifica per far emergere una finestra fluttuante, tirare verso il basso una finestra galleggiante per la visualizzazione a schermo intero, scorrere verso l’alto per chiudere una finestra galleggiante e scorrere di lato per nascondere una finestra galleggiante.

Notifiche e impostazioni rapide

Aggiunge la modalità Split per il cassetto delle notifiche e le Impostazioni rapide. Scorri verso il basso dall’alto a sinistra per aprire il cassetto delle notifiche, scorri verso il basso dall’alto a destra per Impostazioni rapide e scorri verso sinistra o destra per passare da una all’altra.

Ridisegni le impostazioni rapide con un layout ottimizzato che offre immagini più attraenti e coerenti e animazioni più raffinate e ricche.

Condividi OnePlus

Ora puoi condividere facilmente le live photo con i dispositivi iOS nelle vicinanze.

Batteria e ricarica

Introduce il “Limite di ricarica” per interrompere la ricarica all’80% per prolungare la durata della batteria e rallentare il degrado.

Introduce il promemoria di protezione della batteria per attivare il limite di carica quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie per troppo tempo.

Di più

Introduce gli esclusivi display OxygenOS Always-On e gli stili di orologio della schermata di blocco.

Introduce il nuovo widget dell’orologio della schermata Home che può essere ridimensionato in base alle tue preferenze.

Aggiunto un Easter Egg “1+” nella Calcolatrice da visualizzare quando si inserisce “1+=”.

Introduce più sfondi per portare lo stile unico di OnePlus sul tuo telefono.

Introduce gli esclusivi stili di icone dell’app OxygenOS.

Ottimizza lo stile e le immagini dei widget Note sulla schermata Home per un’esperienza più attraente e pratica.

Le app in cartelle di grandi dimensioni possono ora essere visualizzate in griglie 3 × 3.

Protezione della privacy

Migliora Private Safe con le nuove funzionalità di navigazione categorizzate per immagini, video e documenti, rendendo più facile la gestione dei dati privati.

Introduce una nuova voce della schermata Home per le app nascoste. Puoi toccare la cartella delle app nascoste nella schermata Home e verificare la tua password per la privacy per vedere le app.

