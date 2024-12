iOS 18.2 è in ritardo? Ecco quando sarà rilasciato l’aggiornamento

Il travagliato lancio di Apple Intelligence sembrava potesse subire una decisa accelerazione, con la compagnia di Cupertino che sembrava aver deciso di lanciare il nuovo aggiornamento di iOS 18 con diverse settimane di anticipo. Nelle ultime ore, però, diventa sempre più evidente che il nuovo aggiornamento iOS 18.2 non sarà lanciato in anticipo come sperato.

Quando esce iOS 18.2? Le indiscrezioni tra anticipi e ritardi

Crediti: Apple

Nelle scorse settimane con la sua consueta newsletter per Bloomberg, il celebre giornalista Mark Gurman aveva suggerito che Apple avrebbe accelerato i lavori su iOS 18.2 e sulle nuove funzionalità di Apple Intelligence, tanto da poter anticipare il lancio dell’aggiornamento di diverse settimane. La tradizione, infatti, prevedere che le patch “.2” dei sistemi operativi per iPhone vengano rilasciati tra la metà e la fine del mese di dicembre, ma questa volta sarebbe stata prevista un’eccezione.

Con il lancio della versione Release Candidate avvenuto il 5 dicembre, si delinea una pubblicazione nel corso della seconda settimana del mese. La versione “RC”, infatti, è quella destinata a diventare la versione finale rilasciata al grande pubblico. A meno che non vengano scoperti bug che richiedono un aggiunta di sviluppo, è ormai assodato che iOS 18.2 possa essere rilasciato nella settimana del 9 dicembre.

Ultimo aggiornamento: 6 dicembre

