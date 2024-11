Svelata la classifica dei 10 smartphone più venduti al mondo

L’Italia è uno dei paesi europei in cui acquistano più telefoni, ma quali sono gli smartphone più venduti nel mondo? Se si allarga l’inquadratura al globo intero la situazione cambia: da un lato gli USA dove i marchi cinesi sono pressoché inesistenti, dall’altro la Cina dove vanno per la maggiore, con India ed Europa che accolgono entrambi i fronti seppur con diverse gradazioni. Resta il fatto che, pur cambiando l’angolazione, il risultato vede Apple guidare ancora una volta la classifica top 10.

Apple comanda nuovamente la classifica dei 10 smartphone più venduti al mondo

Confrontando il Q3 2024 da poco conclusosi con lo stesso trimestre dello scorso anno, 4 delle 10 posizioni della classifica sono occupate da melafonini, seppur con una presenza leggermente meno consolidata. Mentre l’anno scorso occupava quasi tutta la prima metà della lista, fra nuovi e vecchi modelli, questa volta l’iPhone 14 di scorsa generazione è sceso quasi in fondo.

Nonostante ciò, è sempre notevole che i 3 smartphone più venduti al mondo siano fra i più costosi che si possano trovare, ovvero iPhone 15, 15 Pro e 15 Pro Max; niente da fare per iPhone 15 Plus, che si riconferma il meno apprezzato fra i 4 modelli nel catalogo e che si ipotizza verrà rimpiazzato da un inedito iPhone Air.

Al contempo cresce l’apprezzamento per la Corea del Sud: al contrario di S23, a questo giro Samsung Galaxy S24 è presente, seppur solamente in decima posizione. Più in alto troviamo i vari Galaxy A15 4G e 5G, A35 e A05, a rimarcare quanto sia importante la fascia medio/bassa per i risultati commerciali di Samsung. Chiude in nona posizione Redmi 13C 4G, che esattamente come il suo predecessore è l’unica voce in elenco per i marchi cinesi, che continuano a faticare nella vendita di modelli di fascia medio/alta fuori dalla Cina.

