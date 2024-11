Aspettando il Black Friday: 100€ di sconto su robot e lavapavimenti Dreame!

Il mese di novembre mette al centro gli sconti con ben due eventi importanti: la giornata dell’11.11 è conosciuta come il Singles Day, una sorta di anti-San Valentino divenuto col tempo un vero e proprio focolaio di offerte. L’altra grande occasione del mese è – ovviamente – il Black Friday, il momento delle spese pazze in tutto il mondo. Il occasione della Festa dei Single e aspettando il venerdì nero, ecco due offerte davvero imperdibili per gli amanti delle pulizie tech: Dreame L10s Pro Ultra Heat e H12 Pro sono in promo su Amazon, con 100€ di sconto e l’immancabile spedizione Prime!

Dreame L10s Pro Ultra Heat e H12 Pro sono in sconto su Amazon e nello shop ufficiale Dreame: le migliori soluzioni per le tue pulizie tech

Crediti: Dreame

Il robot aspirapolvere Dreame L10s Pro Ultra Heat è una soluzione premium per chi vuole sempre il massimo: tanta potenza, tante tecnologie per le pulizie, totale libertà per l’utente. Il robottino è dotato di un sistema di aspirazione Vormax da ben 7.000 PA, mentre grazie alla funzione MopExtend è in grado di estendere i moci per pulire a fondo lungo i bordi e gli angoli; inoltre, grazie alla pratica base per l’auto-pulizia l’intervento dell’utente è ridotto al minimo. La tecnologia DuoScrub è il top per lavare i pavimenti, grazie alle azioni di rotazione e pressione, per rimuovere lo sporco il modo efficace. Gli spostamenti e la mappatura degli ambienti è sempre precisa, così come il rilevamento degli ostacoli. La base per la ricarica alimenta il robottino e pulisce i moci con acqua calda; inoltre è presente un serbatoio per l’acqua sporca ed uno per “ricaricare” quella pulita. Il prezzo? Solo 699€ su Amazon (con spedizione Prime) e nello store Dreame, con un risparmio di 100€ rispetto all’ultima promozione (799€).

Dreame L10s Pro Ultra Heat Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Estensione del Mocio, Mocio autopulente con Acqua Calda, Aspirazione 7.000 Pa, Lavaggio e... 749,00€ 699,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 11/11/2024 12:28

Crediti: Dreame

L’altra occasione del momento riguarda Dreame H12 Pro, la lavapavimenti ideale per ogni tipo di sporco. In questo caso il prezzo scende a 269€, ancora una volta con uno sconto di 100€ rispetto alla promo precedente (369€), su Amazon e nello store ufficiale del brand. Si tratta di un modello Wet & Dry, accompagnato da una base con funzione di auto-pulizia ed asciugatura con aria calda (per la massima igiene). La spazzola rotante è stata ridisegnata per pulire vicino ai battiscopa e rimuovere accuratamente lo sporco lungo i bordi; presente all’appello un pratico display LED per visualizzare lo stato della batteria e la modalità in uso, mentre l’assistente vocale intelligente informa su come ottimizzare la pulizia (in tempo reale).

dreame H12 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Bordi, Autopulente, Asciugatura ad Aria Calda, Serbatoio Acqua 900 ml, 35min Autonomia, Peli... 399,99€ 269,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 11/11/2024 12:28

Contenuto realizzato in collaborazione con Dreame.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le