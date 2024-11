Redmi A4 ufficiale: è lo Xiaomi 5G più economico

Continua la parata di smartphone low cost Xiaomi, anche se in questo caso potrebbe valerne la pena. Redmi A4 5G è stato annunciato in versione Global (per ora solo in India) e si presenta come il modello più economico del brand con il nuovo standard di connettività: ecco tutti i dettagli annunciati tra specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Redmi A4 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Xiaomi tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Il nuovo budget phone di Xiaomi è stato lanciato ad ottobre durante l’evento IMC 2024 (India Mobile Congress) ma tutti i dettagli su specifiche e prezzo sono stati resi noti solo a novembre. Redmi A4 5G presenta un look simile ai recenti Redmi 14C e 14R, con un ampio modulo fotografico circolare ed uno schermo LCD con notch a goccia. Si tratta del primo smartphone al mondo con Snapdragon 4s Gen 2, chipset Qualcomm pensato per portare il 5G alla fascia economica. L’attuale Redmi A3 è stato lanciato anche in Italia, quindi non è da escludere anche il nuovo modello possa arrivare alle nostre latitudini.

Crediti: Redmi

Al momento Redmi A4 5G è stato lanciato solo in India, al prezzo (scontato) di circa 95€ e 106€ al cambio attuale, ossia 8.499/9.499 INR. Le cifre fanno rifermento alle due versioni disponibili da 4/64 GB e da 4/128 GB, nelle colorazioni Sparkle Purple e Starry Black. Di seguito trovate la scheda tecnica completa: si tratta a tutti gli effetti del budget phone 5G più economico di Xiaomi e speriamo di vedergli fare capolino anche in Italia (ad un prezzo altrettanto ghiotto).

Redmi A4 5G – Scheda tecnica

Dimensioni 171,88 x 77,80 x 8,22 mm per un peso di 212,35 grammi

Certificazione IP52

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,7″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco fino a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit

(1.640 x 720 pixel) con refresh rate a e campionamento del tocco fino a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit SoC Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

+ 6 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 611

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W (in confezione c’è un caricatore da 33W)

con ricarica da (in confezione c’è un caricatore da 33W) Supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8) con sensore secondario macro

(f/1.8) con sensore secondario macro Selfie camera da 5 MP (f/2.2)

(f/2.2) Software Android 14 con Xiaomi HyperOS 1 (previsti 2 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza)

Ultimo aggiornamento: 20 novembre

