Android 16 è già qui: ecco la Developer Preview 1 e la roadmap completa

Google ha finalmente confermato i rumor che suggerivano un accelerazione dello sviluppo di Android nel 2025, rilasciando oggi la prima Developer Preview di Android 16. Le novità sono diverse, ma quella più interessante riguarda sicuramente la roadmap dei nuovi sistemi operativi mobile di Google, che nel corso del prossimo anno vedranno non uno, ma ben due major release.

Android 16 arriva prima del previsto e nel 2025 ci sarà anche Android 17

Crediti: Google

Android 16 Developer Preview 1 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold. Il nome in codice del nuovo sistema operativo è Baklava, tipico dessert della cultura turca, che prosegue la tradizione di avere i dolci come codename delle versione del sistema operativo. Le novità di questa prima DP1 sono diverse, e le trovate elencate qui sotto.

Privacy Dashboard ha una cronologia di 7 giorni

Modalità sperimentale per i colori del display

Con Health Connect è possibile permettere alle app di leggere e aggiornare i dati medici in formato FHIR

Cooldown delle notifiche attivo di default

Condivisione dell’audio tra più dispositivi con Audio Sharing (Solo Pixel 9 e Pixel 8)

La roadmap di Android 16 prevede una prima versione beta nel mese di gennaio 2025, con lo sviluppo che proseguirà probabilmente fino al mese di aprile, dove è previsto il raggiungimento della stabilità della piattaforma. Il mese di maggio sembrerebbe essere quello indicato per il lancio della versione finale, ma ovviamente eventuali problemi potrebbero ritardare lo sviluppo. Nel 2025, tuttavia, arriverà anche Android 17, così come annunciato da Google, ma al momento non si conosce ancora la relativa roadmap.

Per installare Android 16 Developer Preview 1 è necessario effettuare il download e il flash della Factory Image. Soltanto a partire dalla Beta 1 sarà possibile sfruttare l’Android Beta Program per l’installazione del nuovo sistema operativo.

