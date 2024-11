Apple lancia iOS 18.1.1: tutte le novità

Mentre gli utenti attendono il rilascio di iOS 18.2, Apple pubblica in queste ore un nuovo aggiornamento minore che migliora la sicurezza del sistema operativo mobile di iPhone. L’installazione di iOS 18.1.1, infatti, è caldamente consigliata a tutti vista la serie di correzioni apportate che risolvono importanti falle nella sicurezza che venivano sfruttate attivamente ancora oggi.

Nuovo aggiornamento minore di sicurezza per iOS 18

iOS 18.1.1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple lanciata a settembre. Questo aggiornamento, seppur di entità minore, risulta particolarmente importante perché risolve ben due falle nella sicurezza dei dispositivi di Cupertino che gli hacker era in grado di sfruttate per eseguire codice malevolo senza che l’utente se ne accorgesse.

JavaScriptCore: falla di sicurezza CVE-2024-44308

WebKit: falla di sicurezza CVE-2024-44309

L’installazione di questo aggiornamento, quindi, è consigliata senza indugi: per scaricare la nuova versione dell’OS non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con il download e l’installazione di iOS 18.1.1.

