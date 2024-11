C’è ancora speranza per OnePlus V Flip? Ecco quando dovrebbe arrivare

Negli ultimi mesi si è parlato in varie occasioni del prossimo smartphone pieghevole della casa di Pete Lau, ma il flip phone del brand è stato lontano dai radar per diverso tempo. Ora torna alla ribalta grazie ad un noto insider, che svela quale potrebbe essere il periodo d’uscita. State ancora aspettando OnePlus V Flip oppure vi siete dimenticati di questo modello?

OnePlus V Flip in arrivo nel 2025: il primo pieghevole a conchiglia del brand ha un periodo d’uscita

Find N3 Flip – Crediti: OPPO

A distanza di un paio di anni continuiamo ad utilizzare il nome OnePlus V Flip: non è dato di sapere se questo sarà quello definitivo, ma è comparso in un marchio registrato e da allora viene utilizzato per indicare il pieghevole a conchiglia di OnePlus. L’ultimo avvistamento del dispositivo risale ad aprile di quest’anno, con alcuni indizi sul comparto fotografico. Niente di trascendentale, ma si vociferava di una fotocamera di fascia alta, seppur senza dettagli sulle caratteristiche. Questo telefono è ancora incerto eppure torna a parlarne un noto insider cinese, il quale svela anche il possibile periodo d’uscita.

OnePlus V Flip dovrebbe debuttare nel corso del secondo trimestre del 2025, quindi tra aprile e giugno. Non ci sono altri dettagli, quindi dovremo pazientare ancora per saperne di più. Inizialmente si parlava di un possibile rebrand dell’inedito OPPO Find N5 Flip, ma quest’ultimo sarebbe stato cancellato; anzi pare che OPPO potrebbe allontanarsi dal mercato dei pieghevoli (almeno per quanto riguarda il prossimo anno). Aspettando maggiori dettagli, ricordiamo che OnePlus Open 2 – il nuovo foldable in formato smartphone/tablet – sarebbe previsto per il primo trimestre del 2025 e qui trovate anche un accenno di scheda tecnica (presunta).

