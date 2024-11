Recensione Geekom GT1 Mega: l’AI sempre più al primo posto

Che Geekom fosse uno tra i produttori più interessanti nel panorama dei MiniPC Windows è ormai un dato di fatto: il brand cinese si sta facendo ampiamente strada in questo mercato, e sono tante le proposte che nell’ultimo periodo ha lanciato, cercando di adattarsi al meglio a tutte quante le necessità dei consumatori.

E dopo aver visto nei mesi scorsi il modello IT13, grosso modo adatto ad un pubblico anche più generalista, questa volta scendiamo più nello specifico con il nuovo Geekom GT1, modello di fascia alta dell’azienda che punta ad un target senza dubbio più esigente e alla ricerca di prestazioni ancor più solide.

Recensione Geekom GT1 Mega

Contenuto della confezione

La confezione di vendita del Geekom GT1, pur essendo relativa a un Mini-PC di fascia alta, mantiene un’impostazione semplice e funzionale, simile a quella di modelli più economici. All’interno della confezione si trovano:

Mini PC Geekom GT1

Alimentatore elettrico da 220V

Cavo HDMI

Supporto e viti per attacco VESA

Design e materiali

Il MiniPC Geekom GT1 si distingue sin da subito per il design compatto e minimalista: le dimensioni di 135mm x 132mm x 46.9mm lo rendono ideale per ambienti con spazio limitato o per chi necessita di una macchina portatile. Tanto per intenderci: con i nuovi Mac Mini M4 si è quasi gridato al miracolo per l’ottimizzazione delle dimensioni, ma questo Geekom GT1 è poco più grande del PC di Apple, poco più di 1 centimetro per lato. Tralasciato il fronte dimensionale, c’è da dire anche che la struttura interamente in metallo trasmette solidità e raffinatezza, oltre ad aggiungere quel tocco premium che serve in un segmento di mercato più alto, come quello in cui si colloca questo GT1.

La disposizione delle porte e dei pulsanti è ben pensata per garantire una facile accessibilità: sul fronte infatti troviamo una fila di quattro porte USB 3.2 Gen 2, un’uscita audio da 3,5 mm oltre che il pulsante di accensione. Sul lato sinistro, caratterizzato dalla presenza di una griglia completamente forata per facilitare la dissipazione del calore, spicca uno slot SD 4.0, un’aggiunta particolarmente utile per fotografi e videomaker, per cui questo MiniPC potrebbe essere indicato, soprattutto se amanti dell’ambiente di lavoro Windows (e non MacOS). Sul lato destro è presente un alloggiamento Kensington, mentre sul retro c’è una vastità di ingressi che la metà sarebbe bastata.

A disposizione, infatti, due porte USB 4.0, due Ethernet 2.5Gbps, due HDMI 2.0, una USB Type-A 3.2 e una USB 2.0. La qualità costruttiva è elevata anche nella parte inferiore, dove sono presenti quattro piedini in gomma e il foro per il montaggio VESA. Gran bella ottimizzazione per questo GT1 anche sul fronte upgrade hardware: rimuovendo il pannello inferiore, infatti, avrete la possibilità di accedere ai componenti interni per aggiornare la RAM fino a 64GB o sostituire l’SSD PCIe NVMe Gen 4.

Hardware e prestazioni

Questa nuova generazione di MiniPC di Geekom, soprattutto nella variante GT che stiamo provando in questi giorni, nasce con un’architettura di Intel propriamente ottimizzata per le funzionalità AI che sempre più stanno prendendo piede, e dunque sfrutta una NPU integrata sempre più potente, fino a 8 volte in più rispetto la generazione precedente; questo GT1, come se non bastasse, è venduto in due versioni, quella più potente vede protagonista a bordo un Intel Core Ultra 9 185H mentre quella più accessibile, ma ugualmente di tutto rispetto (e in nostro possesso), monta un Core Ultra 7 155H.

In entrambi i casi si tratta di CPU di fascia molto alta, ma nello specifico qui troverete a disposizione ben 16 core con frequenze fino a 4.8GHz, raggiungibili soprattutto grazie alla presenza di un sistema di raffreddamento opportunamente studiato: Geekom, non a caso, ha dotato questo GT1 del nuovo IceBlast 2.0 con tubi di raffreddamento più efficienti e ventole più silenziose, così da non rovinare l’esperienza d’utilizzo complessiva che rimane adeguatamente bilanciata.

A prescindere dalla variante di GT1 che si sceglierà di acquistare, ogni versione è equipaggiata con 32GB di RAM DDR5-5600, configurabili in modalità dual-channel, che possono essere estesi fino a 64GB per esigenze future, considerando lo slot libero a disposizione. L’SSD PCIe Gen 4 da 1TB garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, rispettivamente fino a 5049MB/s e 4399MB/s: questi valori si traducono in avvii rapidi, trasferimenti dati istantanei e una risposta fluida del sistema, anche durante operazioni intensive come il rendering video. Ad ogni modo, come anticipato prima, nel caso non foste soddisfatti delle performance, il GT1 vi consente upgrade all’hardware in modo semplice e veloce; lui ha uno slot libero sia per l’espansione della RAM che per l’espansione dello Storage, perciò di sicuro non avrete problemi di upgrade di alcun genere.

Durante i test, il GT1 ha mostrato prestazioni eccellenti in una moltitudine di scenari: per attività quotidiane come la navigazione web e l’uso di applicazioni da ufficio, il MiniPC di Geekom si è sempre dimostrato fluido e reattivo, senza rallentamenti anche con documenti complessi o lunghi fogli di calcolo. Anche i software più impegnativi del calibro di Ligthroom e Photoshop elaborano tranquillamente file RAW senza difficoltà alcuna, il che ci lascia ben intuire il target decisamente diverso a cui Geekom voleva arrivare con questa nuova serie GT.

Per la prima volta mi sono cimentato anche nell’utilizzo di Premiere Pro per montare il video di una mia recensione, che per inciso è ancora registrata in FullHD e non in 4K, ma comunque in LOG, con profili di color correction e via discorrendo: anche questo workflow è stato gestito con facilità, nonostante l’assenza di una scheda video dedicata, ma qui la combinazione di CPU potente e RAM veloce rende il GT1 uno strumento affidabile anche per creator, come nel nostro caso. Certo, non è la macchina ideale se avete intenzione di montare video lunghi ore, sovrapposizione di file in 4K su 10 livelli video e via discorrendo, ma per un uso già come il nostro, si è rivelato una vera e propria chicca.

Per quanto riguarda i giochi, il GT1 nonostante nei benchmark raccolga dei risultati che possano far sperare ad un gaming fluido anche con titoli più impegnativi, nella realtà non è l’alleato perfetto. Utilizzando il GT1 così com’è, appena lo tirate fuori dalla confezione, non vi consiglierei di acquistarlo se siete alla ricerca di una soluzione All in One che, tra le altre cose, vi permetta di giocare in modo fluido ai titoli più recenti: lui, però, mette in campo una furbata e grazie alla porta USB4 di cui è dotato, potenzialmente, vi consente di collegare una scheda video esterna che può svoltare letteralmente ogni scenario, ma di fatto non è più una soluzione economicamente vantaggiosa.

C’è poi un altro aspetto che gioca a vantaggio di questo GT1, ovvero il consumo energetico ridotto: consuma solo 65W, una caratteristica che lo rende adatto anche per l’uso sul campo con un power bank seppur l’alimentazione tramite adattatore DC da 19V, anziché una più comune USB-C, potrebbe limitare la flessibilità.

Prezzo e considerazioni

Il Geekom GT1 si posiziona come una soluzione di fascia alta nel mercato dei mini PC, offrendo un mix di prestazioni, affidabilità e design. Con un prezzo che varia a seconda della configurazione, il modello base con core Ultra 7 155H, 32GB di RAM e SSD da 1TB offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per utenti professionali e creativi, per circa 850 euro leggermente variabili al rialzo o al ribasso, a seconda delle offerte disponibili su GeekBuying. Per chi, invece, volesse puntare sulla variante con 2TB di Storage e soprattutto CPU più potente, c’è da considerare un aumento di prezzo di circa 100 euro, decisamente proporzionati rispetto alle differenze hardware.

Perchè preferire una soluzione di questo tipo, a queste cifre, piuttosto che un qualunque altro dispositivo in circolazione con hardware simile? La compattezza, naturalmente, è una delle ragioni principali per cui ci si butta a capofitto in un prodotto del genere, ma in ogni caso il bilanciamento complessivo che Geekom è stata capace di raggiungere con questo GT1 è invidiabile, e personalmente mi sentirei di compararlo solamente al nuovo Mac mini, ma qui potremmo aprire una diatriba infinita che, per forza di cose, si chiuderà a suon di sistema operativo, e nulla di più.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le