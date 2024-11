Tineco FLOOR ONE Stretch S6 si inclina fino a 180° e pulisce ovunque! | Black Friday

Il Black Friday 2024 è ufficialmente iniziato – in anticipo, dato che il giorno del venerdì nero è il 29 novembre – e le occasioni ghiotte sono già attive. Gli sconti Tineco sono partiti da diverse ore e vedono protagonisti e migliori dispositivi per le pulizie smart del brand, a prezzi imbattibili! Tra le occasioni imperdibili troviamo anche Tineco FLOOR ONE Stretch S6, la lavapavimenti che risolve l’unico inconveniente di questa categoria e trasforma le pulizie di casa in un gioco da ragazzi.

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è la lavapavimenti in grado di pulite ovunque, ora in promo per il Black Friday

Crediti: Tineco

Ormai il settore delle lavapavimenti si è ampliato a dismisura e il problema delle dimensioni è stato risolto progressivamente. Tutti i principali modelli sono pensati con criterio: il peso è contenuto e presentano delle piccole ruote per gli spostamenti. Tuttavia un “difetto” resta: non è possibile avere l’agilità di un aspirapolvere elettrico e di arrivare sotto letti e divani, fino in fondo. Tutta colpa dei serbatoi dell’acqua, che devono necessariamente rimanere in posizione verticale o solo leggermente inclinata. Ma è davvero così? La risposta è proprio Tineco FLOOR ONE Stretch S6, la lavapavimenti che si inclina a 180° e può raggiungere anche i punti solitamente inaccessibili ad altri dispositivi rivali.

Crediti: Tineco

Letti, divani, mobili: questa lavapavimenti è in grado di arrivare ovunque, anche grazie al suo design compatto (con dimensioni di soli 13 cm quando inclinato). Questo risultato è stato ottenuto sopratutto ridisegnando i due serbatoi dell’acqua (pulita e sporca): la particolare tecnologia applicata consente di separare lo sporco dai liquidi ed avere una potenza di aspirazione sempre elevata, anche in posizione inclinata. E per la massima igiene la base di ricarica permette anche l’auto-pulizia: questa avviene sfruttando un sistema di rotazione bidirezionale ad alta velocità, il lavaggio della spazzola con acqua calda e poi una fase di asciugatura con aria calda a 70° (per evitare la formazione di muffa e cattivi odori). Insomma, parliamo di un modello top con tante tecnologie utili, votate ad ottimizzare le pulizie intelligenti!

Tineco FLOOR ONE Stretch S6 è in promozione in occasione del Black Friday: il prezzo scende a 459€ su Amazon, con uno sconto del 23% e l’immancabile spedizione Prime. Per scoprire gli altri prodotti Tineco in offerta, dai un’occhiata a questa pagina! Segnaliamo anche il coupon “C47L8APK“, con uno sconto del 2% da applicare a tutti i prodotti Tineco, valido fino al 21 dicembre. E se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

