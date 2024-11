Il nuovo coupon eBay sfida il Singles Day: fino al 10% di sconto su tutto!

Come ogni inizio mese, eBay lancia il suo nuovo coupon e questa volta gli sconti riguardano davvero quasi tutti i prodotti che si possono acquistare sul celebre marketplace. Il lancio di questo nuovo codice sconto coincide con il Singles Day: un lunedì di offerte e promozioni, perfetto per iniziare a fare i primi regali di Natale.

5% di sconto sugli smartphone e 10% di sconto su tutto il resto con il coupon eBay

Crediti: eBay

Grazie al nuovo coupon eBay di novembre 2024, tutti gli utenti potranno sfruttare uno sconto del 10% su prodotti di informatica, videogiochi e console, elettrodomestici (anche ricondizionati), casa, arredamento e bricolage. Su smartphone nuovi e ricondizionati, invece, lo sconto sarà del 5%, sufficiente a far scendere di prezzo anche i nuovi iPhone 16 che per la prima volta toccano quota 800€!

Sconto del 10% su tutti i prodotti: NOVEMBRE24

Sconto del 5% su smartphone: SMARTNOV24

I coupon possono essere utilizzati per un massimo di due volte, offrendo uno sconto massimo di 90€ (45€ per volta). Per tutte le altre informazioni sulla promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale di eBay dove troverete anche i prodotti a cui è possibile applicare i coupon.

